BARNA NAPUNIO DŽEPOVE! Evo koliko je Srbin zaradio osvajanjem srebra na EP! Ovo su njegove prve reči!

Srpski plivač ostvario fenomenalan rezultat zauzevši drugo mesto na šampionatu Evrope u Parizu.

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Barna je sa rezultatom 21,37 sekundi završio kao drugi u finalu na 50 metara slobodno u Parizu.

"Fenomenalno, zadovoljan sam. Srebrna medalja je fenomenalan uspeh i jako mi je drago što sam popravio PB (najbolje lično vreme, prim.aut) posle godinu dana, od prošlog Svetskog prvenstva", rekao je Barna.

Prvo mesto je, bez konkurencije, osvojio Nikita Šeremet iz Ukrajine.

"Trka je super prošla, ne mogu da kažem sam nešto pogrešio, da mi je izmaklo zlato, da sam nešto loše uradio. Sve je prošlo kako treba. Nažalost, nisam bio dovoljno dobar za zlato, ali i srebro je super, zadovoljan sam i nadam se da ću uspeti još da ‘spustim’ vreme", nastavio je Andrej.

Potom je prkomentarisao planove za Svetsko prvenstvo naredne godine.

"Sada je plan da se analizira ova trka, da svaki segment posebno pregledamo, da vidimo gde može još da se napreduje, da se ‘spusti’ vreme iako je ovo dosta dobro vreme. Biće potrebno još brže da se pliva sledeće godine u Budimpešti na Svetskom prvenstvu da bi se osvojila medalja. Sada malo pauza i onda se vraćam treninzima", zaključio je Barna.

On će zbog srebrne medalje na Evropskom prvenstvu zaraditi sumu od 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Inače, za zlato pripada 20.000 evra, a za bronzu 10.000.

Nije to jedina nagrada koju će Andrej Barna osvojiti, pošto mu sleduje i 1.500 evra od Evropske plivačke federacije, koliko će dobiti za osvojeno srebro na ovom takmičenju u disciplini 50 metara slobodno.

To znači da je Andrej Barna za svoju medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu zaradio 16.500 evra u zbiru.

Zanimljivo je da Srbija plaća daleko više za svetska odličja, i to - 30.000 za zlato, 25.000 za srebro, a 20.000 za bronzu. Olimpijska odličja vrednovala su se u Parizu sa 200.000 evra za zlato, 100.000 za srebro i 60.000 za bronzanu medalju.

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