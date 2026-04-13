LAVROV: Odnosi sa Budimpeštom zavise od politike nove mađarske vlade
RUSIJA je spremna da gradi odnose sa mađarskom vladom koja će biti formirana nakon nedavno održanih izbora u zemlji. Sve će zavisiti od toga u kojoj meri nova vlast razume mađarske nacionalne interese, saopštio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
- Spremni smo da gradimo odnose sa novom vladom. Sve zavisi od toga u kojoj meri ova vlada razume svoje nacionalne interese - rekao je Lavrov za ruske medije.
Šef ruske diplomatije naglasio je da će Moskva razmatrati konkretne slučajeve i da je spremna da gradi ravnopravne i obostrano korisne odnose sa svim zemljama, zasnovane na pronalaženju balansa interesa.
Podsetimo, Mađarski nacionalni izborni biro objavio da je opoziciona stranka „Tisa“ pobedila na izborima 12. aprila, obezbedivši 138 od 199 mesta u Narodnoj skupštini (jednodomnom parlamentu). Njen lider Peter Mađar je poručio da će vratiti Mađarskoj punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u.
Ranije danas, Mađar je istakao da je Budimpešta spremna za pragmatičnu saradnju sa Moskvom.
(Sputnjik)
