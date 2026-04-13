Svet

LAVROV: Odnosi sa Budimpeštom zavise od politike nove mađarske vlade

Novosti online

13. 04. 2026. u 17:27

RUSIJA je spremna da gradi odnose sa mađarskom vladom koja će biti formirana nakon nedavno održanih izbora u zemlji. Sve će zavisiti od toga u kojoj meri nova vlast razume mađarske nacionalne interese, saopštio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

ЛАВРОВ: Односи са Будимпештом зависе од политике нове мађарске владе

Maxim Shemetov/Pool Photo via AP

- Spremni smo da gradimo odnose sa novom vladom. Sve zavisi od toga u kojoj meri ova vlada razume svoje nacionalne interese - rekao je Lavrov za ruske medije.

Šef ruske diplomatije naglasio je da će Moskva razmatrati konkretne slučajeve i da je spremna da gradi ravnopravne i obostrano korisne odnose sa svim zemljama, zasnovane na pronalaženju balansa interesa.

Podsetimo, Mađarski nacionalni izborni biro objavio da je opoziciona stranka „Tisa“ pobedila na izborima 12. aprila, obezbedivši 138 od 199 mesta u Narodnoj skupštini (jednodomnom parlamentu). Njen lider Peter Mađar je poručio da će vratiti Mađarskoj punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u.

Ranije danas, Mađar je istakao da je Budimpešta spremna za pragmatičnu saradnju sa Moskvom.

(Sputnjik)

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

