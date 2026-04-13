MAĐAR SRUŠIO SNOVE UKRAJINCIMA: Neće učestvovati u kreditu EU - ovo je razlog

LIDER mađarske stranke Tisa Peter Mađar izjavio je danas da buduća vlada neće učestvovati u kreditu Evropske unije u vrednosti od 90 milijardi evra za pomoć Ukrajini koji su nedavno aktuelni premijer Viktor Orban i njegova vlada blokirali.

- Pregovaraću sa evropskim liderima. Slažem se da Mađarska bude izostavljena iz ovoga. Mađarska je u veoma teškoj finansijskoj situaciji, zadatak je sada da vrati kući novac koji pripada Mađarskoj. Ne možemo sebi da priuštimo da sada uzimamo nove kredite. Nacionalni dug Mađarske se utrostručio od 2010. godine - istakao je Mađar dan nakon što je partija Tisa ostvarila ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima, prenosi portal Indeks.hu.

Govoreći o potencijalnom ubrzanom prijemu Ukrajine u EU, Mađar je rekao da je nemoguće da zemlja koja je u ratu bude primljena u blok.

- Značajna većina zemalja članica ne smatra ovo mogućim scenariom. Sve zemlje kandidati moraju proći kroz isti proces, pregovarati o svim poglavljima. Takođe smo rekli da će u Mađarskoj biti održan referendum o tome da li Evropska unija treba da primi Ukrajinu, ali to se neće desiti u narednih nekoliko godina, ne u narednih deset godina - rekao je Mađar.

On je prethodno istakao da će Mađarska biti konstruktivan partner u EU, naglasivši da želi da Evropa ima "snažan glas".

Naveo je da je jedan od najvažnijih zadataka ponovno otvaranje sredstava Evropske unije, kao i da je već razgovarao sa predsednicom Evroske komisije Ursulom fon der Lajen.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - SRBIJA, REGION, SVET: SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO U SRBIJI