MAĐAR SRUŠIO SNOVE UKRAJINCIMA: Neće učestvovati u kreditu EU - ovo je razlog
LIDER mađarske stranke Tisa Peter Mađar izjavio je danas da buduća vlada neće učestvovati u kreditu Evropske unije u vrednosti od 90 milijardi evra za pomoć Ukrajini koji su nedavno aktuelni premijer Viktor Orban i njegova vlada blokirali.
- Pregovaraću sa evropskim liderima. Slažem se da Mađarska bude izostavljena iz ovoga. Mađarska je u veoma teškoj finansijskoj situaciji, zadatak je sada da vrati kući novac koji pripada Mađarskoj. Ne možemo sebi da priuštimo da sada uzimamo nove kredite. Nacionalni dug Mađarske se utrostručio od 2010. godine - istakao je Mađar dan nakon što je partija Tisa ostvarila ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima, prenosi portal Indeks.hu.
Govoreći o potencijalnom ubrzanom prijemu Ukrajine u EU, Mađar je rekao da je nemoguće da zemlja koja je u ratu bude primljena u blok.
- Značajna većina zemalja članica ne smatra ovo mogućim scenariom. Sve zemlje kandidati moraju proći kroz isti proces, pregovarati o svim poglavljima. Takođe smo rekli da će u Mađarskoj biti održan referendum o tome da li Evropska unija treba da primi Ukrajinu, ali to se neće desiti u narednih nekoliko godina, ne u narednih deset godina - rekao je Mađar.
On je prethodno istakao da će Mađarska biti konstruktivan partner u EU, naglasivši da želi da Evropa ima "snažan glas".
Naveo je da je jedan od najvažnijih zadataka ponovno otvaranje sredstava Evropske unije, kao i da je već razgovarao sa predsednicom Evroske komisije Ursulom fon der Lajen.
(Tanjug)
Preporučujemo
BRISEL PONOVO PRETIO MAĐARSKOJ: Evo šta im je Orban poručio
02. 04. 2026. u 16:10
URSULA NE ODUSTAJE: Naći ćemo način da damo kredit Ukrajini uprkos protivljenju Mađarske
20. 03. 2026. u 07:17
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
