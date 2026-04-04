NAPOKON! Jovan Milošević se oporavio od povrede
Bivši fudbaler Partizana a sada član Verdera Jovan Milošević se oporavio od povrede.
Ni reprezentativna pauze nije bila dovoljna da se potpuno oporavi Srbin od povrede, ali ipak će se naći u sastavu tima za meč sa Lajpcigom.
Neće biti starter, na klupi je, ali se očekuje da dobije određene minute ako to bude bilo potrebno zbog rezultata njegovoj ekipi.
BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona
Preporučujemo
JANIK SINER IZIGRAO CEO SVET! Teniska legenda je sada sve otkrila
27. 03. 2026. u 10:00 >> 11:26
ŠIPTARSKA POSLA! Albanac zgrozio celu Srbiju, pa dobio šamar kakav se ne pamti
27. 03. 2026. u 06:09 >> 08:17
HITNO IH IZBACITE! Svet bruji o skandalu lažne države Kosovo: Nakon ove sramote UEFA mora odmah da reaguje
27. 03. 2026. u 08:43 >> 09:23
SKANDAL: UEFA zabranila pravoslavlje, a satanizam je dozvoljen!
27. 03. 2026. u 15:15
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
Komentari (0)