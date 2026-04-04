OVO SE NE VIĐA SVAKI DAN! Spektakularan pogodak sa preko 80 metara zadivio svet (VIDEO)
Utakmica između Kasimpaše i Kajserija u 28. kolu turskog šampionata donela nam je spektakularan pogodak.
Naime, junak susreta bio je grčki golman Andreas Janiotis, koji je u 66. minutu postigao pogodak sa čak 80 metara udaljenosti.
On je sa oko dvadesetak metara od svog gola ispucao loptu, koja je preletela gotovo čitav teren i završila u mreži protivnika.
Evo kako je to izgledalo:
Preporučujemo
LUKA DONČIĆ DOBIO LOŠU VEST: Nakon raskida i povrede saznao i ovo, biće skrhkan
04. 04. 2026. u 08:27
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
