Fudbal

OVO SE NE VIĐA SVAKI DAN! Spektakularan pogodak sa preko 80 metara zadivio svet (VIDEO)

Filip Milošević

04. 04. 2026. u 16:32

Utakmica između Kasimpaše i Kajserija u 28. kolu turskog šampionata donela nam je spektakularan pogodak.

ОВО СЕ НЕ ВИЂА СВАКИ ДАН! Спектакуларан погодак са преко 80 метара задивио свет (ВИДЕО)

FOTO: Ata images

Naime, junak susreta bio je grčki golman Andreas Janiotis, koji je u 66. minutu postigao pogodak sa čak 80 metara udaljenosti.

On je sa oko dvadesetak metara od svog gola ispucao loptu, koja je preletela gotovo čitav teren i završila u mreži protivnika.

Evo kako je to izgledalo:

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Košarka

2 419

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

