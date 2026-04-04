OVO SE NE VIĐA SVAKI DAN! Spektakularan pogodak sa preko 80 metara zadivio svet (VIDEO)

Utakmica između Kasimpaše i Kajserija u 28. kolu turskog šampionata donela nam je spektakularan pogodak.

Naime, junak susreta bio je grčki golman Andreas Janiotis, koji je u 66. minutu postigao pogodak sa čak 80 metara udaljenosti.

On je sa oko dvadesetak metara od svog gola ispucao loptu, koja je preletela gotovo čitav teren i završila u mreži protivnika.

Evo kako je to izgledalo:

GOL | Kasımpaşa 2-0 Kayserispor



⚽️ 66' Gianniotis



KASIMPAŞA KALECİSİ GIANNIOTIS KALEDEN KALEYE GOL ATTI 🚀 pic.twitter.com/WXsjNFS9rz — Extra Yayın (@extragoltv) April 4, 2026