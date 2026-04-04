IZA ZATVORENIH VRATA: Sastali se Erdogan i Zelenski

В.Н.

04. 04. 2026. u 17:20

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski sastao se sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom u Istanbulu.

Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Sastanak se održava u palati Dolmabahče.

Razgovori su počeli zvaničnom ceremonijom dobrodošlice, nakon čega je usledio bilateralni sastanak dvojice lidera. Sastanak se održava iza zatvorenih vrata.

Prema Direkciji za komunikacije turske predsedničke administracije, na dnevnom redu su razgovori o aktuelnim pitanjima bilateralnih odnosa, regionalnom razvoju događaja i naporima usmerenim na postizanje prekida vatre i dugoročnog rešenja, posebno u okviru Istanbulskog procesa.

(Ukrinform)

