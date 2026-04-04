LUKA DONČIĆ DOBIO LOŠU VEST: Nakon raskida i povrede saznao i ovo, biće skrhkan

Los Anđeles lejkersi su odlučili da odmaraju Luku Dončića do kraja regularne sezone zbog povrede zadnje lože, čime Slovenac neće ispuniti dovoljan broj utakmica za konkurenciju u odabiru NBA nagrada, objavili su američki mediji.

Dončićeva povreda protiv Oklahoma siti tandera došla je u nevreme i po njega samog i po Lejkerse.

Plej-of je "iza ugla", a Lejkersi održavaju treće mesto na Zapadu nošeni Lukinom košarkom života. Od početka marta Slovenac "teroriše" rivale i obara poenterske rekorde iz meča u meč.

Ipak, pehovi se dešavaju kad im se najmanje nadaš. Tako je i ovde slučaj. Povreda nije uopšte naivna, a Dončić je Lejkersima krucijalan pojedinac u ovom trenutku, stoga će oporavljati do kraja regularne sezone.

Uzgred, uprkos fascinantnim prosecima od 33,5 poena, 8,3 asistencija i 7,7 skokova, Dončić je odigrao 64 meča - jedan manje od potrebne granice od 65 utakmica za ulazak u konkurenciju za NBA nagrade. Nije Luka prvi, pa ni drugi favorit za MVP nagradu, ali nije pošteno da ne pokupi ni on koji glas.

Dončić iza sebe ima turbulentan period. Dončić i njegova dugogodišnja verenica Anamarija Goltes raskinuli su veridbu početkom marta 2026. godine, otkazavši venčanje zakazano za jul.

Do raskida je došlo tri meseca nakon rođenja njihove druge ćerke, a kao razlozi se pominju prevara i ozbiljne nesuglasice oko životnih aranžmana.

Onda je usledila igra karijere, a potom i povreda zbog koje je jedan od glavnih favorita za MVP titulu ispao iz trke.

