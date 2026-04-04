ČEGA SE PAMETAN STIDI, TIME SE LICEMER I BESRAMNIK PONOSI: Analitičari za "Novosti" o skandaloznom ponašanju rektora Đokića

REKTOR Vladan Đokić je lik koji se poigrao sa sudbinom svih studenata u Srbiji, Univerzitet je pretvorio ne samo u resurs svojih politički ambicija, nego su to postale ćelije terorističkih aktivnosti blokaderskog pokreta u celoj zemlji, kažu sagovornici za "Novosti" komentarišući ponašanje rektora univerziteta u Beogradu nakon tragedije koja se dogodila na Filozofskom fakultetu kada je poginula studentkinja Milica Ž. (25).

Čega se častan (pametan) stidi, time se licemer i besramnik (budala) ponosi ističe režiser Dragoslav Bokan za "Novosti".

- Rektor Đokić je lik koji se poigrao sa sudbinom svih studenata u Srbiji, zbog koga su mnogi napustili studije u Srbiji i otišli da studiraju u inostranstvu, zbog kojeg najbolji studenti nisu dobili svoje stipendije, mnogi studenti izgubili pravo da budu na budžetu i da dobiju studentski smeštaj; svi prekinuti u svom radu i napredovanju - samo da bi on započeo političku "karijeru?" Čovek koji ih je iskoristio je njihov kandidat?! Da nije tužno bilo bi smešno.Čovek koji je od obrazovanja napravio štaku za svoju političku borbu? Čovek koga niko nikada ne bi sledio i podržavao, osim kada zlo ujedinjuje. Tada, u zlu, se sve razlike brišu, kao što se i svi kvaliteti gube. Jer samo zlo ujedinjuje tolike razlike. Samo u zlu nije bitno koliko si dobar i u čemu si izvrstan - rekao je.

Bokan kaže da često zaboravljamo da zlo jače povezuje ljude, baš kao što i zajednička nesreća i patnja zbližavaju ljude.

- Dogodila se tragedija koja kao da je okupila svo zlo što se nagomilalo u zaista najgorima među našim savremenicima. "Udruženi zločinački poduhvat" Đokića, Sinanija, Gruhonjića, Proglasa... protiv Srbije i njene budućnosti. Preko tuđe krvi do fotelje. Ljudi kao sredstvo, a životi kao žetoni u političkoj igri... Nema odgovornosti kod neodgovornih. Gde su sada ostavke? I onda vidiš kako je sve laž i gluma. A stradalu studentkinju ni ne žale. Strašno! Licemerstvo, koristoljublje i bezdušnost - ističe on.

Bokan dodaje da se Rektor Đokić tu pojavljuje kao kukavica koja ne ume ni da glumi hrabrost, miš koji se sakriva od odgovornosti, koristoljubiv licemer, profiter studentskih blokada i huškač građanskih pobuna.

Ona preporuka: "prvo se spašavaju deca, žene, stari i nemoćni" u rektorovoj glavi glasi: "prvo rektor Đokić, pa njegovi pajtaši, pa ostali, ko se kako snađe…",zaključio je Bokan.

Analitičar Predrag Rajić kaže za "Novosti" da je Vladan Đokić čovek koji je temeljno operisan od empatije.

- Njemu nije bio problem da ode na proslavu u danu kada je jedna mlada devojka izgubila život, niti je imao ikakav problem sa držanjem političkog mitinga u rektoratu. On je zaista paradigma blokaderskog pokreta - ističe Predrag Rajić.

Istoričar Ognjen Karanović kaže da je sramno ponašanje prvog čoveka najvećeg Univerziteta u Srbiji, ali potpuno i očekivano.

- Dakle, svima koji su iole dobri poznavaoci političkih prilika ali i procesa na Univerzitetima u Srbiji ili dela Akademske zajednice bilo je jasno da Vladan Đokić ima političke ambicije što je legitimno za svakog građanina ove zemlje, ali je sporno što je on odlučio da Univerzitet - ne samo zgrade Univerziteta da koristi za političke prilike, nego uopšte instituciju Univerziteta - ističe.

Karanović kaže da Vladan Đokić ima pravo kao i bilo koji profesor ili bilo koji predstavnik Akademske zajednice da se uključi u politički život, ali to mora da radi posle završetka ili pre početka radnog vremena, odnosno u slobodno vreme, i pritom da ne koristi resurse Univerziteta, to je ono što je zabranjeno i sporno.

- Vladan Đokić je Univerzitet pretvorio ne samo u resurs svojih političkih ambicija, nego su to postale ćelije terorističkih aktivnosti blokaderskog pokreta u celoj zemlji.

On ima ambicije da se nametne kao lider blokaderskog pokreta, verovatno će u tome i uspeti, međutim on predstavlja ono tamno lice Akademske zajednice koja je u većini zapravo grupacija časnih, obrazovanih ljudi koji predstavljaju istinske zatočnike srpske inteligencije u savremenom dobu, međutim Vladan Đokić to nije, kao i njegovi najbliži saradnici. On je predstavnik očigledno glasa nekih interesa iz inostranstva koji su se uspešno infiltrirali u prosvetni sistem u Srbiji, posebno u deo aAkademske zajednice - zaključuje Karanović.

Kaže da su Univerziteti postali politički resursi onih snaga obojene revolucije koje su pokušali da državnim prevratom i uličnim terorizmom da izmene političku stvarnost u zemlji.

- A politička stvarnost u zemlji nam govori da Aleksandar Vučić uživa nepodeljenu podršku građana Srbije, birača, i to je za njih nepremostivo.

Njih zapravo ne interesuju izbori, liste, njih zanima politički haos koji žele da izazovu nakon održavanja izbora uz tvrdnju da će bilo koji naredni izbori pokazati slabost Aleksandra Vučića i njegove politike i da će oni biti po oprobanoj matrici koja je već više puta poslužila kao recept za postizborne krize, da su svaki izbori pokradeni i da ne podržavaju stvarnu volju građana Srbije.

Na tom talasu, na tom narativu, oni pokušavaju da izazovu novi talas obojene revolucije i na njemu da nelegitimno dođu na vlast. Vladan Đokić je zapravo jedan od operatera, ne samo takve misli, već i političkih aktivnosti u zemlji i on ne bi trebalo da bude sprečen odnosno da bude pozvan ka poznavanju prava. Da njegovo delovanje bude svedeno u zakonske okvire. Za tako nešto je potrebno da ode sa mesta rektora Univerziteta u Beogradu - završio je Karanović.

