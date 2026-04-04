DEMONSTRACIJA SILE MANČESTER SITIJA! Haland het-trikom "razbio" Liverpul u četvrtfinalu FA Kupa

Fudbaleri Mačester sitija ubedljivo su savladali Liverpul u četvrtfinalu FA Kupa sa 4:0.

Dobro su gosti ušli u ovaj meč, Salah je pri rezultatu 0:0 propustio veliku priliku, a nedugo zatim stigla je i kazna.

Naime, Siti je u 39. minutu stigao do prednosti golom Halanda iz penala, da bi isti igrač u poslednjim momentima prvog dela igre i duplirao prednost "građana".

U nastavku su pogađali još Semenjo u 50. minutu i ponovo Haland u 57. Norvežanin je tako het-trikom odveo svoj tim u polufinale.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“