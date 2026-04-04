Fudbal

DEMONSTRACIJA SILE MANČESTER SITIJA! Haland het-trikom "razbio" Liverpul u četvrtfinalu FA Kupa

Filip Milošević

04. 04. 2026. u 15:35

Fudbaleri Mačester sitija ubedljivo su savladali Liverpul u četvrtfinalu FA Kupa sa 4:0.

ДЕМОНСТРАЦИЈА СИЛЕ МАНЧЕСТЕР СИТИЈА! Халанд хет-триком разбио Ливерпул у четвртфиналу ФА Купа

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Dobro su gosti ušli u ovaj meč, Salah je pri rezultatu 0:0 propustio veliku priliku, a nedugo zatim stigla je i kazna.

Naime, Siti je u 39. minutu stigao do prednosti golom Halanda iz penala, da bi isti igrač u poslednjim momentima prvog dela igre i duplirao prednost "građana".

U nastavku su pogađali još Semenjo u 50. minutu i ponovo Haland u 57. Norvežanin je tako het-trikom odveo svoj tim u polufinale.

