DEMONSTRACIJA SILE MANČESTER SITIJA! Haland het-trikom "razbio" Liverpul u četvrtfinalu FA Kupa
Fudbaleri Mačester sitija ubedljivo su savladali Liverpul u četvrtfinalu FA Kupa sa 4:0.
Dobro su gosti ušli u ovaj meč, Salah je pri rezultatu 0:0 propustio veliku priliku, a nedugo zatim stigla je i kazna.
Naime, Siti je u 39. minutu stigao do prednosti golom Halanda iz penala, da bi isti igrač u poslednjim momentima prvog dela igre i duplirao prednost "građana".
U nastavku su pogađali još Semenjo u 50. minutu i ponovo Haland u 57. Norvežanin je tako het-trikom odveo svoj tim u polufinale.
Preporučujemo
Komentari (0)