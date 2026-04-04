AL KAIDA I ISIS USTAJU IZ MRTVIH ZA BORBU PROTIV IRANA: Saveznici Klintonovih opet spremni za juriš

IZJAVOM da su Amerikanci direktno sarađivali sa teroristima Al Kaide i tzv. Islamske države bivši Trampov šef za borbu protiv terorizma Džo Kent nama ovde nije otkrio toplu vodu jer se to i ranije znalo, kaže ratni komandant Vojske Republike Srpske i pukovnik u penziji Milan Jolović.

Foto: Depositphotos

SAD su „direktno sarađivale sa Al Kaidom“ i tzv. Islamskom državom kako bi svrgnule bivšeg predsednika Bašara Asada i uništile Siriju, izjavio je Džo Kent, bivši šef za borbu protiv terorizma američkog predsednika Donalda Trampa.

- Radili smo direktno sa Al Kaidom, imejlovi Hilari Klinton to potvrđuju - rekao je Kent u intervjuu za „Mintpres njuz“.

Kent je ponovio stav o iranskom sukobu kao poslednjem u nizu ratova kog su SAD vodile u ime Izraela, a kojem su prethodili rat u Iraku i Sirijski građanski rat, u kojem je Vašington aktivno podržavao terorističke grupe.

Foto: Profimedia Hilari Klinton

Džo Kent je podneo ostavku na mesto šefa Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma SAD u znak protesta zbog američko-izraelskog rata protiv Irana.

Nema kapaciteta za toliku teritoriju

Međutim, u agresiji SAD i Izraela na Iran, Amerikanci ne mogu računati na „pešadiju“ njima lojalnih islamističko-terorističkih grupa, između ostalog jer u ovom momentu teoretski je nemoguće regrutovati dovoljno vojnika koji bi kopneno napali Iran, smatra Jolović.

- Oni su pokušali preko svojih infiltriranih ljudi da sruše režim u Iranu pre ovoga rata, međutim uz pomoć Rusije i Kine to je sprečeno. Ne treba zaboraviti da je ovo, između ostalog i proksi rat. Ovde Rusija i Kina pokazuju svoju snagu i moć, jer će Kina i Rusija biti ugrožene, možda više Kina nego i Rusija, ukoliko Iran padne. Ali ne postoji toliko terorista, ni toliko vojnika koje oni mogu regrutovati da bi napali Iran. Pa čak i ako bi angažovali i ove kurdske i lazarske grupacije. Jer je reljef terena tog severozapadnog dela Irana gde se naseljavaju Kurdi izuzetno planinski. Kurdski gradovi se nalaze na 1.500 metara a onda imamo jedan veliki planinski venac koji deli kurdsku oblast od Teherana gde je nemoguće pešadijski ili vojnički doći, a da nemate snabdevanja i podršku - navodi Jolović.

Foto: Profimedia Džo Kent

Prema Joloviću, pobedu nad Iranom možda bi mogli ostvariti samo unutrašnjom infiltracijom njihovih ljudi, ali je Iran preozbiljna država koja ima sistem u kom se pokazalo da posle ubistva i političkog, i verskog, i vojnog vođe država i dalje funkcioniše.

(Sputnjik)

