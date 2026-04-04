TRAGEDIJA NA KOSOVU! Fudbaler se srušio na terenu i umro na poluvremenu

04. 04. 2026. u 14:45

Velika tragedija potresla je fudbalsku javnost nakon što je tokom utakmice preminuo Ljiridon Gubetini (43), nekadašnji fudbaler i član veteranske selekcije Bariljeve. Nesrećni događaj dogodio se na meču između Bariljeva i Dečana, koji je igran u okviru Kupa veterana pod okriljem Fudbalskog saveza tzv. Kosova.

ТРАГЕДИЈА НА КОСОВУ! Фудбалер се срушио на терену и умро на полувремену

Prema dostupnim informacijama, tragedija se dogodila juče oko 17.35 časova, odmah po završetku prvog poluvremena. Gubetini je iznenada kolabirao na terenu, nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, što je šokiralo sve prisutne.

Lekarski tim je momentalno reagovao i pokušao da mu pruži pomoć, ali nažalost, mogli su samo da konstatuju smrt na licu mesta. Prema prvim informacijama, sumnja se da je uzrok smrti srčani udar, ali će tačan uzrok biti poznat nakon obdukcije koja je naložena od strane tužilaštva.

Utakmica je igrana u selu Velika Dobranja kod Lipljana, gde se i dogodio ovaj tragičan incident, a nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Vest o smrti Ljiridona Gubetinija potvrdio je i njegov klub, koji se od njega oprostio emotivnim rečima.

- Tokom utakmice Kupa između FK Bariljeva i KFV Dečani, nakon završetka prvog poluvremena, Ljiridon je izgubio svest i napustio nas, ostavljajući veliku prazninu i duboku tugu kod svih koji su ga poznavali. Pamtićemo ga kao izuzetnog čoveka, poštovanog i bliskog timu veterana, koji je uvek davao svoj doprinos srcem i posvećenošću - navodi se u saopštenju.

(Telegraf.rs) 

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

