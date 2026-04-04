ČIME SU SVE IRANCI MOGLI DA OBORE F-15: Ovo je spisak PVO sitema i njihova ulog u odbrani neba (VIDEO)

IAKO Iran nije zvanično otkrio koji je tačno PVO sistem upotrebljen za obaranje F-15, najrealniji kandidati su kompleksi srednjeg dometa kao što su 3rd Khordad i Khordad-15, jer su upravo oni namenjeni presretanju taktičkih borbenih aviona u udarnom profilu.

Dok Bavar-373 predstavlja strateški, dalekometni štit iranske PVO, sistemi iz porodice Khordad deluju kao operativni „lovci“ na ciljeve koji ulaze u opasnu zonu tokom napada ili izvlačenja. Posebno je važan i kratkodometni sloj, koji čine sistemi poput Majid (Madžid) i novijeg Tondar-a, jer upravo oni mogu da budu kobni za avion koji se, pokušavajući da izbegne veći SAM, spusti niže ili uđe u završnu fazu leta iznad branjenog područja. Drugim rečima, F-15 je verovatnije da je stradao unutar slojevito postavljene PVO zamke, nego od jednog izolovanog „supersistema“.

ŠTA JE NAJVEROVATNIJE?

Ako je avion zaista oboren klasičnom zemlja–vazduh raketom, najlogičniji kandidati su:

3rd Khordad – već je poznat po obaranju ciljeva na većim daljinama i visinama;

Khordad-15 – moderniji i često se pominje za borbu protiv aviona i stelt/polustelt ciljeva;

Bavar-373 – najozbiljniji iranski dalekometni PVO sistem, nešto kao njihov „najviši ešalon“.

Ovo je samo procena, ne potvrđena činjenica jer do sada nema javnog, kredibilnog dokaza koji vezuje obaranje baš za jedan imenovani sistem.

F-15E nije spor, visok i „čist“ cilj koji samo lebdi u prostoru. On obično deluje u profilu gde je:

*deo udarnog paketa

*često pod elektronskim pokrićem

*ponekad primoran na niže ili srednje visine

*izložen najviše srednjem i kratkom ešalonu, a ne samo „strateškom“ sloju



ZAŠTO JE TEŠKO UTVRDITI KOJI SISTEM?

Zato što su u ovakvim situacijama moguća najmanje 3 scenarija:

*Oboren je srednjedometnim/dalekometnim PVO sistemom, onda su gore navedeni kandidati najrealniji.

*Pogođen je kratkodometnim sistemom ili IR SAM/SHORAD, ako je F-15E leteo niže tokom udara ili izvlačenja, mogao je da uđe u „zonu ubistva“ kraćeg dometa.

*Nije oboren „velikim“ PVO sistemom, već je došlo do kombinacije oštećenja/kvara/prinudnog pada, ovo se ne može isključiti bez ostataka, trajektorije, fragmenata rakete i slično.

Do sada svi zapadni mediji samo navode da je avion oboren, bez tehničkih detalja o samom sistemu koji je upotrebljen ili pominjanju da je bilo bilokakvih kvarova.

KO JE NAJREALNIJI IRANSKI KANDIDAT?

1) BAVAR-373

Uloga: dalekometni „strateški“ PVO sistem. Najviše liči na: iransku kombinaciju S-300 / S-400 logike.

ČEMU SLUŽI:

gađanje aviona na većim daljinama, retnja tankerima, AWACS-ima, ISR platformama, odbrana strateških ciljeva (nuklearni, vojni, komandni objekti)



PREDNOSTI:

najveći domet u iranskom arsenalu, jak radarski sloj i mrežno povezivanje, najopasniji za avione koji deluju sa „bezbedne“ distance.



MANE:

veliki, vredan i primetan sistem, obično ne „lovi“ taktički cilj u haotičnoj bliskoj borbi ako postoji bolji, bliži ešalon manje je „idealan“ za poslednji trenutak, niske profile i nagle upade.





2) KHORDAD-15

Uloga: moderni srednje/dalekometni PVO

ČEMU SLUŽI:

borba protiv aviona, krstarećih raketa, UAV, zaštita važnih zona, ali sa više taktičke fleksibilnosti od Bavar-a.

PREDNOSTI:

veoma koristan protiv aviona koji prilaze radi udara bolji za mobilnu i „operativnu“ PVO od čisto strateškog sloja logičan za pokrivanje pravaca očekivanog napada.

MANE:



Uloga: mobilni srednji ešalon

ČEMU SLUŽI:

Gađanje taktičkih aviona, dronova, ISR platformibrza, opasna „zaseda“ unutar integrisane PVO mreže.

PREDNOSTI:

veoma ozbiljan sistem za taktičku borbu već ima „reputaciju“ jer je povezan sa obaranjem RQ-4 Global Hawk dobar balans dometa, mobilnosti i sposobnosti gađanja.

MANE:



Možda i najrealniji kandidat, ako se govori o borbenom avionu koji je ušao u opasnu zonu i leteo u profilu pogodnom za napad ili izvlačenje posle udara. Zato što je to baš tip sistema koji je pravljen da „čeka“ takve ciljeve.

ULOGA: Stariji srednji ešalon odbrane, modernizovana linija koja vuče korene iz HAWK koncepta.

PREDNOSTI:

još uvek koristan u slojevitoj odbrani

može da bude opasan ako je dobro postavljen i umrežen

MANE:

tehnološki manje „elegantan“ i manje moderan od novijih iranskih sistema manje bih ga stavio kao prvi izbor za obaranje dobro zaštićenog zapadnog udarnog aviona.

KRATKODOMETNA PVO

Ovo je veoma važan deo priče, jer ljudi često gledaju samo „velike“ SAM sisteme, a zaboravljaju da avion često strada u poslednjem sloju odbrane.



5) MAJID (MADžID / AD-08)

Uloga: kratkodometna PVO / SHORAD

ČEMU SLUŽI:

Obaranju dronova, helikoptera, krstarećih raketa, niskoletećih ciljeva, aviona ako uđu suviše blizu i nisko



Šta je važno kod Madžida?

Koristi EO/IR (elektro-optičko / infracrveno) navođenje, manje zavisi od klasičnog radara nego „veliki“ SAM sistemi, to znači da može biti opasan u poslednjoj zoni, naročito ako pilot misli da je „probio“ glavni PVO pojas



PREDNOSTI:

teško ga je na vreme otkriti, brz za reakciju, dobar za zasedu oko baza, aerodroma, komandnih tačaka, mostova, raketnih položaja, odličan kao „finalni nož“ u integrisanoj PVO.



MANE:

mali domet, nije sistem koji „lovi“ avione duboko u prostoru ako cilj ne uđe u njegovu zonu.



Najvažnija stvar: Ako je F-15E: ušao niže zbog napada, izlazio posle bacanja municije, manevrisao da izbegne veći SAM, onda baš ovakvi sistemi postaju smrtonosniji nego što deluju na papiru.

Madžid se navodi kao sistem namenjen niskoletećim pretnjama, sa dometom rakete oko 8 km, a može da radi i uz Kashef-99 radar kao spoljni senzor.



6) TONDAR (THUNDER)

Uloga: noviji/unapređeni kratkodometni sloj

Praktično: naslednik/evolucija Madžid logike



ČEMU SLUŽI:

štiti baze i kritične tačke. Lov na: male UAV, krstareće rakete, niskoleteće udarne ciljeve, municiju (navođene bombe) koja dolazi u završnoj fazi leta.



Zašto je važan?

Jer pokazuje da Iran ne gradi samo „velike PVO paradne zveri“, već i zasićenje bliskog sloja, što je u modernom ratu često ključnije od samog dometa.