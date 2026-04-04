TRENER ČUKARIČKOG PRED PARTIZAN: Očekivanja su najveća, ne idemo u Humsku da se branimo

TRENER fudbalera Čukaričkog Marko Jakšić rekao je da svi u klubu nestrpljivo očekuju meč protiv Partizana i istakao da vidi veliku želju kod igrača.

FOTO: M. Vukadinović

Dosta očekuje od ove utakmice i zna šta ekipa treba da radi kako bi ostvarila dobar rezultat.

- Nama će uvek očekivanja biti najveća. Sigurno ne idemo u Humsku da se branimo, već da čekamo priliku. Poštujemo rivala, poštujemo rad trenera Srđana Blagojevića i siguran sam da će naš rival izgledati mnogo bolje nego u prethodne dve utakmice. I oni su imali dve nedelje da se vrate na staro, da uigraju neke stvari, verujem da nas čeka neizvesna utakmica. Moramo da budemo izuzetno koncentrisani u svim fazama igre, kako bismo došli do dobrog rezultata", rekao je Jakšić, a prenosi sajt Čukaričkog.

On je takođe potencirao koncentraciju i fokus kao dve stvari koje bi u nedelju uveče mogle da budu odlučujuće.

- Ako se osvrnemo na igre Čukaričkog, ono što je najbolnija tema je kontinuitet. A da bismo došli do vezanih pobeda, moramo da imamo fokus i koncentraciju. To sve sve stiče kroz dobar rad na treninzima, a mi smo tokom ove pauze radili na pravi način, momci su bili na vrhunskom nivozu. Vidim veliku želju kod njih i to me raduje, energija je ozbiljna, tako da sa nestrpljenjem očekujemo meč protiv Partizana - zaključio je Jakšić i dodao da zbog "parnih" kartona u timu neće biti Marko Cvetković.

Podsetimo, utakmica Partizan - Čukarički igra se u Humskoj u nedelju od 19 časova. U prvom meču na Banovom brdu, crno-beli su poraženi ubedljivo - 4:1.

