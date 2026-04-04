ČOVIĆ "BOCNUO" PARTIZAN: Zvezda je imala devet pobeda, a o učinku srpskih igrača...

PARTIZAN je savladao Crvenu zvezdu u četvrtak uveče (82:89) u okviru 35. kola Evrolige, a o derbiju je sada govorio i Nebojša Čović, predsednik KSS.

Učinak u derbiju je u emisiji "Popodne" na TV Una komentarisao i predsednik KSS, Nebojša Čović, koji je razočaran činjenicom da su srpski košarkaši ponovo imali sporednu ulogu na meču Zvezde i Partizana.

- Ukupno je bilo pet srpskih igrača - tri u Zvezdi i dva igrača u Partizanu. Njihov učinak je ukupno, Zvezdini pet, a Partizanovi tri, to je osam poena, na ukupan broj koševa. To je od 171 koša koji je postignut, srpski učinak 4,7%. U Zvezdi je nešto veći, 6,1%, a u Partizanu je 3,4%. Zašto ovo pratimo, zato što to kod nas, kada je Savez u pitanju, analitika naše košarke izaziva zabrinutost. Ako nemate puno igrača u Zvezdi i Partizanu, onda se pale crvena svetla, za jednu, dve, tri godine, šta ćete imati u reprezentaciji - rekao je Nebojša Čović.

Potom je "pecnuo" Partizan, naglasivši da Zvezda i dalje ima devet vezanih pobeda u njihovom rivalstvu. Ipak, pohvalio je Đoana Penjaroju...

- Još je ispod devet uzastopnih, 9:0 Zvezdinih. Čini mi se da je 2024/25 bilo devet komada za redom. A u Evroligi... Partizan od kad je došao novi trener Đoan Penjaroja podiže svoju formu. Moram da vam kažem, ako nešto znači, bilo mi je zadovoljstvo da gledam kako Partizan igra, ne zato što Zvezda gubi, nego kako igraju, kada sklonimo navijačke strasti sa strane. Zadovoljstvo mi je bilo kako je Penjaroja vodio ekipu. Zvezda ima kikseve, dva protiv Partizana, protiv Bajerna, a prvi kiks od Partizana u nikad goroj situaciji tad oni nisu bili. Ovo nije bila nikad gora i teža sezona Partizana. Sada postaje draž ABA liga, jer ništa više ne znači, svi imaju licence, nadam se da će oni otići na pet godina. Sad ona postaje "vadilica", da se nešto osvoji. Sada imamo nju i KLS, skraćenu, takva, kakva je.

