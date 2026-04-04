KOŠARKAŠKA BOMBA! Evo gde Karlik DŽons nastavlja karijeru, "grobari" gledaju i ne veruju koji je novac u pitanju!
Karlik Džons produžio je ugovor sa Partizanom na još dve godine.
Prema informacijama Sport kluba, reprezentativac Južnog Sudana imaće garantovanih 2,5 miliona evra po sezoni uz opciju da se saradnja produži na još dodatnih godinu dana.
