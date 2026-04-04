UZNEMIRUJUĆE! Zid stadiona pao na navijače? Mnogi povređeni, oglasili se klub i vatrogasci (VIDEO)

Najmanje jedna osoba je stradala, dok je više od 47 ljudi povređeno u incidentu na stadionu „Alehandro Viljanueva“ u Peruu, kada je došlo do urušavanja dela konstrukcije tokom okupljanja navijača.

Prema poslednjim informacijama, srušio se deo strukture na tribinama, a okolnosti tragedije još se utvrđuju. Kako prenosi "CNN", incident se dogodio tokom velikog prazničnog okupljanja uoči katoličkog Vaskrsa, koje je ujedno predstavljalo uvertiru za predstojeći derbi između Alijanse iz Lime i Universitarija.

NEW: Wall collapse injures at least 60 during Alianza Lima gathering at Alejandro Villanueva Stadium in Lima, Peru ahead of match vs Universitario.pic.twitter.com/YVLayJfElv — Resist Wire (@ResistWire) April 4, 2026

Ipak, uzrok nesreće i dalje nije u potpunosti razjašnjen. Dok su prve pretpostavke ukazivale na nesrećni slučaj i urušavanje tribine, vatrogasne službe sa terena demantovale su takve navode.

Vatrogasna brigada i njen šef Markos Pahuelo su istakli da je struktura južne tribine očuvana i da deluje da je u dobrom stanju, odnosno da nije bilo nikakvih otkinutih delova

Matute de luto, durante el banderazo en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, un hincha dejó de existir y se reportan al menos 60 personas que han tenido que ser atendidas por los servicios de salud, a consecuencia de lo que habría sido una estampida. Bomberos y… pic.twitter.com/sWnl9BeVJ8 — Fernando Llanos (@FerLlanos) April 4, 2026

Pojedini lokalni mediji prenose da je prethodno došlo do sukoba dve navijačke grupe, nakon čega je nastao stampedo u kojem su mnogi navijači, među kojima i maloletnici, povređeni usled gužve.

🇵🇪 Un derrumbe en una pared del Estadio Alejandro Villanueva provocó al menos 60 heridos durante el banderazo de Alianza Lima, previo al clásico contra Universitario, según informó Canal N.#peru pic.twitter.com/9DtfyRT0Gn — Franco (@NoticiaFranco) April 4, 2026

Naime, klub Alijanca Lima koji igra na stadionu "Alehandro Viljanueva" se oglasio saopštenjem u kojem navodi da žali zbog tragičnog događaja, ali da navodi da prema nezvaničnim informacijama nije došlo do urušavanja konstrukcije stadiona.

