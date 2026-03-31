DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 1. APRIL: Bik preispituje neke odnose, Rak ima probleme sa ženama, Škorpiju očekuje susret sa bivšim partnerom

SAZNAJTE šta vas u sredu, 1. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Trigon između Meseca i vašeg vladaoca Plutona donosi vam dobitke i uspešan dogovor s poslovnim partnerom. Trzavice u dugogodišnjoj emotivnoj vezi. Strastveni susret sa vazdušnim znakom. Više šetajte.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Napet aspekt Meseca i vašeg vladaoca Venere donosi neplanirane izdatke. Skloni ste preispitivanju odnosa s nekim koga dugo poznajete. Trzavice s voljenom osobom zbog finansija. Izbegavajte hladne, gazirane napitke.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Kvadrat Meseca i Jupitera upozorava da izbegavate nepotrebne troškove. Neophodan je dodatni oprez sa dokumentacijom jer nećete odmah uočiti neke detalje koji kasnije mogu da postanu problem. Poznanstvo preko interneta.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Aspekti vašeg vladaoca Meseca u kući privatnosti donose konflikte sa ženama u porodici, ali i na poslu. Mada vas očekuje uvećanje prihoda, naročito preko posla koji zahteva crtu kreativnosti, biće i vanrednih troškova.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Novac vam stiže preko i kraćih putovanja i novih ugovora. Pozicija Meseca unosi napetost u vašu svakodnevicu ali i tenziju u komunikaciju s voljenom osobom. Nemojte da pridajete veliki značaj nekim temama.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur koji upravlja i vašom karijerom, na stepenu svog pada (13. Riba) upozorava da povedete više računa prilikom dogovora o ugovorima. Opasnost od skandala u javnosti.Podložnost povredama u kući.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec prelazi preko vašeg znaka i pravi napete aspekte sa planetama u kući partnerskih odnosa donoseći vam trzavice sa voljenom osobom ali i sa saradnicima. Susret sa zanimljivom osobom u krugu prijatelja.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Trigon vašeg vladaoca Plutona i Meseca u kući podsvesti naglašava vašu ionako izoštrenu intuiciju. Uvećanje prihoda preko paralelnog posla. Susret sa starom simpatijom budi uspomene. Nesanica.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Izazovan aspekt vašeg vladaoca Jupitera i Meseca u kući društvenog života donosi vam nove susrete i poznanstva sa zanimljivim osobama. Moguće odlaganje planova u vezi sa inostranstvom. Izbegavajte nepotrebne troškove.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Opozicija Meseca u kući karijere i vašeg vladaoca Saturna, nepovoljno utiče na vaš privatni život ali i na odnos sa autoritetima, nadređenima ili roditeljim. Zahlađenje odnosa sa partnerom. Unosite više vitamina.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Trigon Meseca i vašeg vladaoca Urana donosi iznenadni susret s nekim s kim možete da uđete u poslovni odnos. Odlazak na kraći put. Povedite više računa o vrednim sitnicama, finansijama i "papirologiji".

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Aspekt Meseca i vašeg vladaoca Neptuna u kući novca, upozorava na oprez sa finansijama. Bivša simpatija može neočekivano ući u vaš život, ali nećete biti sigurni koliko to želite. Smanjite unos šećera.