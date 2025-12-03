PAO PARTIZAN PRED NJIMA, PAO JOŠ JEDAN SUPERLIGAŠ! Fudbaleri Mačve haraju u Kupu Srbije!
Fudbaleri Mačve plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su večeras u osmini finala savladali IMT rezultatom 1:1 - penalima 2:1.
Mačva je u prethodnoj rundi senzacionalno "izbacila" Partizan, a sada je uz dosta sreće eliminisala još jednog superligaša.
Plasman među osam obezbedio je Novi Pazar pobedom protiv Dubočice 4:3, a Zemun je posle penala bio bolji od Spartaka u Subotici 1:1 (4:3) - a taj meč obeležili su i nestvarni promašaji (VIDEO).
