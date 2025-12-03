CEO SVET GLEDA I PITA SE - KAKO?! Neverovatni promašaji na utakmici Kupa Srbije, svi se hvatali za glavu (VIDEO)

Nestvarna događanja u srpskom fudbalu...

Fudbaleri Zemuna priredili su novo iznenađenje u Kupu Srbije jer su, posle kragujevačkog Radničkog 1923, kao prvoligaški uspeli da iz ovog takmičenja izbace još jednog člana Superlige, Spartak.

I to u gostima.

A uradili su to posle neverovatnih scena u Subotici.

Za njih je "odgovoran" napadač domaćih Kvaku Bonsu Osei, momak iz Gane koji je propustio dve kolosalne prilike.

Prva je bila kada je na ivici kaznenog prostora ne baš idealno intervenisao golman Zemunaca, ali Bonsu nije uspeo da iz okreta zatrese njegovu mrežu, iako ga niko nije napadao u tom trenutku.

A onda, promašaj koji će sigurno "obići planetu".

Na isteku 65. minuta ovaj 25-godišnjak se možda i nalazio u ofsajd situaciji (VAR-a nema u Kupu Srbije) kada je lopta posle pokušaja saigrača, Pavkovića, da postigne gol - stigla pred Bonusove noge.

Odbila se od stative i došla dao igrača iz Gane koji je bio potpuno sam, na rubu peterca.

I - uspeo je da promaši.

A promašaj je bio takav, da su se mnogi na stadionu, naročito pomenuti Pavković, hvatali za glavu.

Evo video snimka kako je to izgledalo:

Na kraju, posle 1:1 (Zemunci su poveli autogolom Subotića u 15. minutu, koji je potom u 45. i izjednačio), pristupilo se izvođenju penala, a iako su gosti propustili prvi penal (Cvijanović), poslednja dva su loše izveli Subotičani (Cejić i Tomović), pa je prvoligaš prošao dalje, sa 4:3 kada se o udarcima sa bele tačke radi.

