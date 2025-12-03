CEO SVET GLEDA I PITA SE - KAKO?! Neverovatni promašaji na utakmici Kupa Srbije, svi se hvatali za glavu (VIDEO)
Nestvarna događanja u srpskom fudbalu...
Fudbaleri Zemuna priredili su novo iznenađenje u Kupu Srbije jer su, posle kragujevačkog Radničkog 1923, kao prvoligaški uspeli da iz ovog takmičenja izbace još jednog člana Superlige, Spartak.
I to u gostima.
A uradili su to posle neverovatnih scena u Subotici.
Za njih je "odgovoran" napadač domaćih Kvaku Bonsu Osei, momak iz Gane koji je propustio dve kolosalne prilike.
Prva je bila kada je na ivici kaznenog prostora ne baš idealno intervenisao golman Zemunaca, ali Bonsu nije uspeo da iz okreta zatrese njegovu mrežu, iako ga niko nije napadao u tom trenutku.
A onda, promašaj koji će sigurno "obići planetu".
Na isteku 65. minuta ovaj 25-godišnjak se možda i nalazio u ofsajd situaciji (VAR-a nema u Kupu Srbije) kada je lopta posle pokušaja saigrača, Pavkovića, da postigne gol - stigla pred Bonusove noge.
Odbila se od stative i došla dao igrača iz Gane koji je bio potpuno sam, na rubu peterca.
I - uspeo je da promaši.
A promašaj je bio takav, da su se mnogi na stadionu, naročito pomenuti Pavković, hvatali za glavu.
Evo video snimka kako je to izgledalo:
Na kraju, posle 1:1 (Zemunci su poveli autogolom Subotića u 15. minutu, koji je potom u 45. i izjednačio), pristupilo se izvođenju penala, a iako su gosti propustili prvi penal (Cvijanović), poslednja dva su loše izveli Subotičani (Cejić i Tomović), pa je prvoligaš prošao dalje, sa 4:3 kada se o udarcima sa bele tačke radi.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!
03. 12. 2025. u 17:13
KAKAV OBRT! Ana Ivanović je htela sve da oprosti Švajnštajgeru, ali...
03. 12. 2025. u 13:20
OGLASIO SE KAPITEN PARTIZANA! Vanja Marinković otkrio šta mu je poručio Željko Obradović
03. 12. 2025. u 14:31
KAKAV HAOS! Fudbaleri upali u svlačionicu suparnika i pretukli ih (VIDEO)
03. 12. 2025. u 11:15
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
ZBOG SRBIJE (OPET) ZGROZILI SVET: Evo šta su sad uradili huligani iz Bosne!
Bosanski navijači opet su šokirali mnoge.
03. 12. 2025. u 17:13
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)