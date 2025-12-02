Fudbal

SKANDAL NA OSTRVU! Bivši reprezentativac Engleske zbog silovanja uhapšen na aerodromu

Новости онлине

02. 12. 2025. u 13:30

SKANDAL trese Englesku!

СКАНДАЛ НА ОСТРВУ! Бивши репрезентативац Енглеске због силовања ухапшен на аеродрому

Foto: Tvitter/Printskrin

Naime, tamošnja policija saopštila je da je jedan, za sada neimenovani, bivši reprezentativac iz 2010-ih priveden na aerodromu „Stensted“ zbog sumnje da je silovao svoju bivšu partnerku.

Kako navodi britanski "San", policija je već duže vreme tragala za fudbalerom, a uhapsila ga je 30. novembra, neposredno pre nego što je trebalo da se ukrca na let jedne niskobudžetne avio-kompanije.

Prijavu je podnela njegova bivša partnerka, a policija iz Eseksa pratila je osumnjičenog sve do aerodroma, gde je priveden na pasoškoj kontroli. Nakon nekoliko sati ispitivanja, pušten je da se brani sa slobode uz kauciju.

Identitet fudbalera ne otkriva se javnosti, jer je policija izdala nalog da se njegovo ime zadrži u tajnosti dok traje istraga. Uz pravnu pratnju napustio je policijsku stanicu, a očekuje se da će narednih dana biti poznato više detalja o slučaju.

