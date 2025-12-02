SKANDAL NA OSTRVU! Bivši reprezentativac Engleske zbog silovanja uhapšen na aerodromu
SKANDAL trese Englesku!
Naime, tamošnja policija saopštila je da je jedan, za sada neimenovani, bivši reprezentativac iz 2010-ih priveden na aerodromu „Stensted“ zbog sumnje da je silovao svoju bivšu partnerku.
Kako navodi britanski "San", policija je već duže vreme tragala za fudbalerom, a uhapsila ga je 30. novembra, neposredno pre nego što je trebalo da se ukrca na let jedne niskobudžetne avio-kompanije.
Prijavu je podnela njegova bivša partnerka, a policija iz Eseksa pratila je osumnjičenog sve do aerodroma, gde je priveden na pasoškoj kontroli. Nakon nekoliko sati ispitivanja, pušten je da se brani sa slobode uz kauciju.
Identitet fudbalera ne otkriva se javnosti, jer je policija izdala nalog da se njegovo ime zadrži u tajnosti dok traje istraga. Uz pravnu pratnju napustio je policijsku stanicu, a očekuje se da će narednih dana biti poznato više detalja o slučaju.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
ČUDESAN PREOKRET SRPKINjA: Kako su naše rukometašice pobedile Španiju?
02. 12. 2025. u 23:18
ŠTA ĆE REĆI "GROBARI"? Ovo su uradile "delije"
02. 12. 2025. u 22:54
"GOREĆE" NOU KAMP: Barsa dočekuje razigrani Atletiko u meču koji ima ozbiljan uticaj na borbu za titulu
BARSELONA i Atletiko Madrid sudariće se u utorak uveče na „Kamp Nou“ (21.00) u meču koji može ozbiljno da pomeri ravnotežu u borbi za titulu. Katalonci brane prvo mesto, dok „jorgandžije“ jure osmi uzastopni trijumf u svim takmičenjima koji bi ih izjednačio sa Barsom po broju osvojenih bodova.
02. 12. 2025. u 07:30
"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)
Srbija i Španija pružile su istinski rukometni spektakl na rukometnom prvenstvu sveta za žene, a naše devojke su i te kako umele da proslave veliki podvig.
02. 12. 2025. u 19:33
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)