OTKRIVENO! Evo šta se dešava sa Markom Arnautovićem

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su FCSB rezultatom 1:0 i nastavili put ka proleću u Ligi Evrope.

Foto: M. Vukadinović

Mnoge navijače crveno-belih zabrinula je povreda Marka Arnautovića koji je iz igre izašao u 85. minutu, ali je trener šampiona Srbije, Vladan Milojević, istakao kako razloga za brigu nema.

- Marko je igrao pod injekcijom, vratio se sa reprezentativne pauze, štedeli smo ga malo. Moram da pohvalim moj medicinski tim koji radi 24 sata, danas smo oporavili par igrača pod upitnikom. Ali, velika je potrošnja Marka i sa druge strane, mislim da je u pitanju grč ili tako nešto. Marko će biti sutra, prekosutra biti spreman za trening - rekao je Milojević odmah posle meča.

