Fudbal

ZVEZDA DIGLA RUKE! Albert Rijera ne dolazi na Marakanu

Марко Паунић
Marko Paunić

19. 11. 2025. u 13:12

Albert Rijera, trener Celja i jedno od najčešće pominjanih imena u spekulacijama oko klupe Crvene zvezde, prema poslednjim informacijama – neće preuzeti crveno-bele. Iako se u prethodnim nedeljama činilo da je Španac ozbiljna opcija

ЗВЕЗДА ДИГЛА РУКЕ! Алберт Ријера не долази на Маракану

FOTO: Profimedia

Vladan Milojević ostaje na klupi, a Zvezda se povukla iz priče. Ovakav razvoj situacije pratio je i stav Celja, koje od početka nije pokazivalo spremnost da razgovara o odlasku svog trenera.

Predsednik kluba Valerij Kolotilo je nedavno jasno poručio da nikakva cena niti obeštećenje nisu određeni jer klub ne želi da ulazi u pregovore sa bilo kim.

Rijera ima ugovor do kraja sezone, a Celje želi da ga produži, iako je interesovanje drugih klubova sve izraženije.

Uprkos tome, prema informacijama koje prenosi „RPL Sky“, Zvezda je sada definitivno odustala od njegovog angažovanja, i to zbog – kako se navodi – „vanterenskih razloga“. O kakvim se detaljima tačno radi, nije precizirano, ali se u istom kontekstu pominje i zahtev slovenačkog kluba koji je, navodno, dostizao 1.500.000 evra obeštećenja.

Za sada, Španac ostaje u Celju, koje sigurnim korakom vodi ka odbrani titule i ima devet bodova prednosti u odnosu na Maribor.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."