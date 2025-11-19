ZVEZDA DIGLA RUKE! Albert Rijera ne dolazi na Marakanu
Albert Rijera, trener Celja i jedno od najčešće pominjanih imena u spekulacijama oko klupe Crvene zvezde, prema poslednjim informacijama – neće preuzeti crveno-bele. Iako se u prethodnim nedeljama činilo da je Španac ozbiljna opcija
Vladan Milojević ostaje na klupi, a Zvezda se povukla iz priče. Ovakav razvoj situacije pratio je i stav Celja, koje od početka nije pokazivalo spremnost da razgovara o odlasku svog trenera.
Predsednik kluba Valerij Kolotilo je nedavno jasno poručio da nikakva cena niti obeštećenje nisu određeni jer klub ne želi da ulazi u pregovore sa bilo kim.
Rijera ima ugovor do kraja sezone, a Celje želi da ga produži, iako je interesovanje drugih klubova sve izraženije.
Uprkos tome, prema informacijama koje prenosi „RPL Sky“, Zvezda je sada definitivno odustala od njegovog angažovanja, i to zbog – kako se navodi – „vanterenskih razloga“. O kakvim se detaljima tačno radi, nije precizirano, ali se u istom kontekstu pominje i zahtev slovenačkog kluba koji je, navodno, dostizao 1.500.000 evra obeštećenja.
Za sada, Španac ostaje u Celju, koje sigurnim korakom vodi ka odbrani titule i ima devet bodova prednosti u odnosu na Maribor.
