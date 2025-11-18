SELEKTOR SRBIJE DOBIO PRAVO BOGATSTVO! Evo koliko su novca uzeli Veljko Paunović i njegovi saradnici

PAO je dogovor!

FOTO TANJUG/ VLADIIR ŠPORČIĆ

Selektor Srbije Veljko Paunović zvanično je završio rastanak sa španskim Real Ovijedom i to vansudskim putem.

Na kraju Srbin i njegov tim pomoćnika dobili su 1.700.000 evra koji će im biti isplaćeni u ratama, pišu španski mediji.

Paunoviću je novac svakako pripadao jer je dobio otkaz, a nije otišao samovoljno iz Ovijeda. Kako bi se sprečilo mešanje sudova, advokata i dodatnih troškova, dve strane su se dogovorile "normalnim" putem.

Srpski stručnjak je trenutno slobodan nakon što mu je istekao kratkoročan ugovoro sa Srbijom, ali se svi nadaju da će uskoro potpisati novi.

