Fudbal

SRBIJI TRIJUMF NAKON DRAME: Kadeti pobedili Bosnu i Hercegovinu

Танјуг

14. 11. 2025. u 19:14

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se u drugu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, pošto je večeras u Pančevu pobedila selekciju Bosne i Hercegovine rezultatom 1:0, meču u drugog kola grupe 7 preliminarne runde kvalifikacija.

СРБИЈИ ТРИЈУМФ НАКОН ДРАМЕ: Кадети победили Босну и Херцеговину

FOTO: FSS

Strelac jedinog gola na utakmici bio je Dragan Anokić iz penala u 90+6. minutu. Prethodno je Miljan Kecman u svom šesnaestercu udario Danila Feketea.

BiH je utakmicu završila sa devet igrača nakon što je Matej Deket u 90. minutu dobio crveni karton, a četiri minuta kasnije je i Kecman isključen.

Turska je ranije danas u meču grupe 7 pobedila Maltu rezultatom 5:0.

Kadeti Srbije i Turske imaju po šest bodova u grupi 7 i izborili su plasman u drugu rundu kvalifikacija, dok su BiH i Malta bez bodova.

U poslednjem kolu, 17. novembra, igraće Srbija i Turska, odnosno BiH i Malta.

Evropsko prvenstvo za kadete održaće se u Estoniji od 25. maja do 7 . juna 2026. godine.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

