KO ĆE POGAĐATI TROJKE? Igrač Hapoela je jedan od najboljiš šutera u Evropi, zvezda Pariza će biti motivisana...

Marko Milosavljević

30. 12. 2025. u 13:15

ZA danas smo vam spremili još jedan itneresantan tiket koji je sastavljen od granica ukupnog broja pogođnjnih trojki igrača.

Foto: Profimedia

20.05 Antonio Blejkni +2,5 (2,25)

20.15 Nadir Hifi +2,5 (2,15)

20.30 Majk Džejms +1,5 (1,65)

Kvota: 7,27

