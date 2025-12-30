KO ĆE POGAĐATI TROJKE? Igrač Hapoela je jedan od najboljiš šutera u Evropi, zvezda Pariza će biti motivisana...
ZA danas smo vam spremili još jedan itneresantan tiket koji je sastavljen od granica ukupnog broja pogođnjnih trojki igrača.
Utorak
20.05 Antonio Blejkni +2,5 (2,25)
20.15 Nadir Hifi +2,5 (2,15)
20.30 Majk Džejms +1,5 (1,65)
Kvota: 7,27
