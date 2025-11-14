BIVŠI SELEKTOR SRBIJE O JAMALU: Mora da se obuzda van terena, jer onda neće trajati dugo
LAMIN Jamal već sad važi za jednog od najboljih fudbalera sveta, iako ima samo 18 godina. Ipak, bivši selektor Srbije Havijer Klemente nije siguran da li će on izdržati pritisak.
Iskusni stručnjak smatra da fudbalski kvaliteti krila Katalonaca nisu upitni, ali je jako važno da se van terena ponaša dobro.
- Kao fudbaler je veoma dobar, ali problem će nastati ako se u privatnom životu ne bude ponašao kako treba, mora da se malo obuzda van terena, svi vide šta radi kada nije na terenu, a složićete se da baš i ne odiše prizemnošću poput nekih drugih velikih aseva. U tom slučaju neće trajati dugo - rekao je Klemente.
Čovek koji je Srbiju trenirao od 2006. do 2007. godine naglašva da su rivali polako počeli da čitaju Jamalovu igru.
- Igra izuzetno, ali sada ga već poznaju bolje nego pre godinu dana i bolje čuvaju. Znaju da ga ne smeju pustiti da se razmaše. Biće posebno pažljivi sa njim. Neće moći stalno da igra kao do sada.
Dosta prašine se diglo oko odnosa FS Španije - Barselona. Lamin nije sa reprezentacijom, već je na terapijama.
- To nije dobro ni za igrača ni za savez. Pravila su ista za sve - naveo je Klemente, dodajući da Jamal ne sme da ima povlašćen tretman u godinama kada se tek formira kao fudbaler i kao ličnost.
Jamal je ove sezone za Barselonu odigrao 11 utakmica u svim takmičenjima, postigao je šest golova i dodao isto toliko asistencija.
