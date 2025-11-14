Fudbal

PANIKA I HAOS U EVROLIGI: Odlaže se meč zbog bezbednosti?

Новости онлајн

14. 11. 2025. u 17:10

Utakmica 12. kola Evrolige između Virtusa i Makabija će najverovatnije biti odložena.

ПАНИКА И ХАОС У ЕВРОЛИГИ: Одлаже се меч због безбедности?

FOTO: Profimedia

Prema pisanju "La Republike", policija u Bolonji je zatražila da se meč ne igra 21. novembra zbog najavljenih propalestinskih protesta.

U izveštaju se navodi da se odigravanje te utakmice u Paladoci smatra previše rizičnim.

Zbog toga je zatraženo da se utakmica odloži bar do sredine decembra, nakon teniskog Dejvis kupa u toj hali.

Virtus je bez poraza na domaćem terenu od početka sezone i ima perfektan skor 4-0, ali su problem gostovanja gde tim Duška Ivanovića ima samo jednu pobedu na šest mečeva.

Sa druge strane, Makabi ima ukupno tri pobede i osam poraza.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! Orlovi izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbal

2 49

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija

SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija