PANIKA I HAOS U EVROLIGI: Odlaže se meč zbog bezbednosti?

Utakmica 12. kola Evrolige između Virtusa i Makabija će najverovatnije biti odložena.

FOTO: Profimedia

Prema pisanju "La Republike", policija u Bolonji je zatražila da se meč ne igra 21. novembra zbog najavljenih propalestinskih protesta.

U izveštaju se navodi da se odigravanje te utakmice u Paladoci smatra previše rizičnim.

Zbog toga je zatraženo da se utakmica odloži bar do sredine decembra, nakon teniskog Dejvis kupa u toj hali.

Virtus je bez poraza na domaćem terenu od početka sezone i ima perfektan skor 4-0, ali su problem gostovanja gde tim Duška Ivanovića ima samo jednu pobedu na šest mečeva.

Sa druge strane, Makabi ima ukupno tri pobede i osam poraza.

