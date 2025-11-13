ON NE ŽELI U RUSIJU: Hrvat odbio da nasledi Srbina u Spartaku iz Moskve

DEJAN Stanković je nedavno dobio otkaz u moskovskom Spartaku, a kao kandidat da ga nasledio figurirao je hrvatski trener Igor Tudor.

Foto: Profimedia

Ipak, doskorašnji strateg Juventusa ne želi da radi u Rusiji. Razlog je taj što čeka ponudu od nekog kluba iz najjačih eropskih liga.

Agents contacted Igor Tudor about Spartak

His representatives stated that working in Russia isn't a priority for the coach and they are awaiting offers from Top leagues

(@daiudarit)



Yesterday, there was contact with Demichelis regarding Spartak

(@lepsaya_t) pic.twitter.com/0gFGAMJtDh — RPL Sky (@RPLNews_eng) November 12, 2025

Stanković se zvanično razišao sa Moskovljanima 11. novembra. Od leta 2024. godine, kada je preuzeo ekipu, Spartak je na 64 utakmice pobedio 37 puta, deset puta je igrao nerešeno i 17 puta izgubio.

Dužnost glavnog trenera tima iz glavnog grada Rusije privremeno je preuzeo Vadim Romanov.

