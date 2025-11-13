ON NE ŽELI U RUSIJU: Hrvat odbio da nasledi Srbina u Spartaku iz Moskve
DEJAN Stanković je nedavno dobio otkaz u moskovskom Spartaku, a kao kandidat da ga nasledio figurirao je hrvatski trener Igor Tudor.
Ipak, doskorašnji strateg Juventusa ne želi da radi u Rusiji. Razlog je taj što čeka ponudu od nekog kluba iz najjačih eropskih liga.
Stanković se zvanično razišao sa Moskovljanima 11. novembra. Od leta 2024. godine, kada je preuzeo ekipu, Spartak je na 64 utakmice pobedio 37 puta, deset puta je igrao nerešeno i 17 puta izgubio.
Dužnost glavnog trenera tima iz glavnog grada Rusije privremeno je preuzeo Vadim Romanov.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
GDE BAŠ NjIH? Tomas Tuhel prelomio: Ovo je startnih 11 za večerašnji meč sa Srbijom
13. 11. 2025. u 12:04
VANREDNO SAOPŠTENjE CRVENE ZVEZDE! Hitno se oglasili i javili loše vesti
13. 11. 2025. u 13:40
KAKAV OBRAČUN: Dončić protiv Šeja!
VEČERAŠNjI program NBA lige obeležiće duel Oklahoma Siti tandera i LA lejkersa koji se sastaju u "Pejkom centru" tri sata i 30 minuta nakon ponoći.
12. 11. 2025. u 14:15
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
Darko naveo ŠEST stvari o životu u Nemačkoj o kojima se ćuti: Razbio veliki mit, pa otkrio zbog čega POLICIJA ume da dođe na vrata
DARKO Tešić, koji stoji iza popularnog Instagram profila „Balkanac u Nemačkoj“ nedavno je objavio video koji je privukao veliku pažnju pratilaca, a u njemu na duhovit i iskren način deli svoja zapažanja o životu u Nemačkoj.
13. 11. 2025. u 18:15
Komentari (0)