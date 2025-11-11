BELGIJA OSLABLJENA Tibo Kurtoa zbog povrede ne igra u kvalifikacijama za Mundijal

GOLMAN Belgije Tibo Kurtoa će zbog povrede propustiti utakmice grupe J kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Kazahstana i Lihtenštajna, saopštio je danas Fudbalski savez Belgije.

Tanjug/AP

Sjajni čuvar mreže vratiće se u klub kako bi nastavio proces oporavka.

- Tibo Kurtoa je danas popodne podvrgnut lekarskom pregledu od strane medicinskog osoblja Fudbalskog saveza Belgije. On neće biti dostupan za predstojeće međunarodne utakmice i vratiće se u Real na dalje lečenje - stoji u objavi FSB.

Belgija 15. novembra gostuje Kazahstanu, a tri dana kasnije u Liježu dočekuje Lihtenštajn.

Na tabeli grupe J Belgija je prva sa 14 bodova i utakmicom manje od Severne Makedonije koja ima 13 bodova, pa joj nedostaje jedna pobeda za direktan plasman na Mundijal.

