BELGIJA OSLABLJENA Tibo Kurtoa zbog povrede ne igra u kvalifikacijama za Mundijal
GOLMAN Belgije Tibo Kurtoa će zbog povrede propustiti utakmice grupe J kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Kazahstana i Lihtenštajna, saopštio je danas Fudbalski savez Belgije.
Sjajni čuvar mreže vratiće se u klub kako bi nastavio proces oporavka.
- Tibo Kurtoa je danas popodne podvrgnut lekarskom pregledu od strane medicinskog osoblja Fudbalskog saveza Belgije. On neće biti dostupan za predstojeće međunarodne utakmice i vratiće se u Real na dalje lečenje - stoji u objavi FSB.
Belgija 15. novembra gostuje Kazahstanu, a tri dana kasnije u Liježu dočekuje Lihtenštajn.
Na tabeli grupe J Belgija je prva sa 14 bodova i utakmicom manje od Severne Makedonije koja ima 13 bodova, pa joj nedostaje jedna pobeda za direktan plasman na Mundijal.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
TEŽAK PORAZ ZVEZDE: Dubai prekinuo seriju od 7 pobeda, a dvojac se povredio!
11. 11. 2025. u 18:59 >> 18:03
LUDA UTAKMICA U ARENI: Partizan ispustio 20 razlike, ali ipak pobedio Monako (FOTO)
11. 11. 2025. u 22:26 >> 22:37
DILEME VIŠE NEMA: Dejan Stanković nije više trener Spartaka!
11. 11. 2025. u 17:41
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)