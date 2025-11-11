UŽASNE VESTI IZ BRAZILA: Brat ubio fudbalera
UŽASNE vesti stigle su iz Brazila. Mladi fudbaler Vanderson Brandao de Sousa preminuo je u 18. godini nakon što ga je brat slučaju ubio dok je čistio pištolj.
Njegov klub Piaui u neverici je primio vest i izjavio je saučešće porodici.
- Vanderson Brandao de Sousa. Naše saučešće porodici i prijateljima. Neka Bog uteši sva naša srca - objavio je klub na društvenim mrežama, a preneli svi svetski mediji.
Porodica, prijatelji i fudbalska zajednica regiona u šoku su zbog gubitka talentovanog igrača, koji je tek počeo da igra za seniorski tim kluba.
