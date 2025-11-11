UŽASNE VESTI IZ BRAZILA: Brat ubio fudbalera

UŽASNE vesti stigle su iz Brazila. Mladi fudbaler Vanderson Brandao de Sousa preminuo je u 18. godini nakon što ga je brat slučaju ubio dok je čistio pištolj.

Foto: Pixabay

Njegov klub Piaui u neverici je primio vest i izjavio je saučešće porodici.

- Vanderson Brandao de Sousa. Naše saučešće porodici i prijateljima. Neka Bog uteši sva naša srca - objavio je klub na društvenim mrežama, a preneli svi svetski mediji.

Footballer dies after being killed 'while younger brother cleaned gun' https://t.co/DaP93rUkam — Sun Sport (@SunSport) November 11, 2025

Porodica, prijatelji i fudbalska zajednica regiona u šoku su zbog gubitka talentovanog igrača, koji je tek počeo da igra za seniorski tim kluba.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“