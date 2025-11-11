NOVA POVREDA ZA LAMINA JAMALA: Španija bez mlade zvezde na naredna dva meča u kvalifikacijama za Mundijal

Fudbaler Barselone Lamin Jamal propustiće zbog povrede mečeve reprezentacije Španije protiv Gruzije i Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, saopštio je danas Fudbalski savez Španije (RFEF).

FOTO: Tanjug/AP

Fudbaleri Španije će 15. novembra gostovati Gruziji u Tbilisiju u meču grupe E kvalifikacija za SP 2026, dok će tri dana kasnije dočekati Tursku u Sevilji.

U saopštenju RFEF se navodi da je odluka da Jamal propusti naredna dva meča doneta u skladu sa prioritetima zdravlja, bezbednosti i dobrobiti igrača.

"Medicinska služba RFEF-a je iznenađena saznanjem da je Lamal u ponedeljak u 13.47 časova kada je počeo zvanični trening reprezentacije već bio podvrgnut invazivnom radiofrekventnom tretmanu zbog bolova. Ova procedura je obavljena bez prethodne konsultacije sa medicinskom službom reprezentacije, koja je detalje saznala u izveštaju primljenom sinoć u 22.40 časova. U izveštaju se preporučuje da igrač miruje sedam do 10 dana. Kako bi se izbegli dodatni rizici, RFEF je odlučio da oslobodi Jamala nastupa na naredne dve utakmice. Želimo mu da se u potpunosti oporavi", navodi se, između ostalog, u saopštenju RFEF.

Selektor Španije Luis de la Fuente odlučio je da umesto Jamala u nacionalni tim pozove igrača Rajo Valjekana Horhea de Frutosa.

Španija se nalazi na prvom mestu na tabeli grupe E sa 12 bodova, dok je Turska druga sa devet. Gruzija je treća sa tri, dok je Bugarska poslednja bez bodova.

