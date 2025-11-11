Fudbal

MIJATOVIĆ SVE OBJASNIO: Evo zbog čega je smenjen Srđan Blagojević

Новости онлине

11. 11. 2025. u 11:16

FK PARTIZAN smenio je nedavno Srđana Blagojevića, a potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović govorio je o tome.

МИЈАТОВИЋ СВЕ ОБЈАСНИО: Ево због чега је смењен Срђан Благојевић

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Predrag Mijatović u u podkastu „2×45“. objasnio je glavni razlog smene Srđana Blagojevića.

- Prvi minus je bio proletos, kada nas je TSC eliminisao iz Kupa. Došlo je leto, otišlo je mnogo igrača, povukli smo mladost i Srđan je bio naš saveznik. Išlo je dobro, ali nismo se kvalifikovali za grupnu fazu, što je drugi minus. S obzirom da smo ispali iz Evrope i Kupa, a onda nas iz istog takmičenja eliminisao drugoligaš Mačva, dali smo podršku i rekli ‘idemo na prvenstvo, pošto smo tu’. I – izgubimo od Čukaričkog - obrazložio je nekadašnji član madridskog Reala svoju perspektivu i istakao da je brza reakcija bila neophodna.

- Kao neko ko je odgovoran za sportski projekat, morao sam da reagujem. Ne smem da čekam i osluškujem šta će da kažu novinari, navijači, društvene mreže, pa da cinculiram, ajmo još malo. Svako cinculiranje u fudbalu predstavlja produžavanje agonije, naučio sam iz iskustva. Bez obzira na komentare koji mogu da se pojave u fudbalskim krugovima, meni je Srđan Blagojević drag. Dobar je trener, pošten, ima viziju fudbala i od nje ne odstupa. Stvarno je u teškom momentu napravio nešto dobro. Međutim, Partizan ide ka tome da bude još bolji nego što je bio. Verujem da je Srđan odličan trener, ali mi neće valjda niko zameriti, posebno ne on – možda nije trener za klub gde je drugo mesto neuspeh - zaključio je Mijatović.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VELIKI KORAK UNAZAD: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Jadrana HN i udaljili se od Top 8 faze Lige šampiona
Ostali sportovi

0 0

VELIKI KORAK UNAZAD: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Jadrana HN i udaljili se od Top 8 faze Lige šampiona

VELIKI korak unazad u borbi za Top 8 Lige šampiona napravili su vaterpolisti Novog Beogarad. Viceprvak Evrope je u trećem kolu grupe B na svom bazenu izgubio od hercegnovskog Jadrana – 11:12 (4:2, 0:3, 4:4, 3:3) i trenutno je ispod crte u borbi za četvrtfinale.Miloš Ćuk i drugovi u četvrtom kolu, 19.novembra idu u goste neprikosnovenom Pro Reku.

11. 11. 2025. u 22:08

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću