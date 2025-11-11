MIJATOVIĆ SVE OBJASNIO: Evo zbog čega je smenjen Srđan Blagojević
FK PARTIZAN smenio je nedavno Srđana Blagojevića, a potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović govorio je o tome.
Predrag Mijatović u u podkastu „2×45“. objasnio je glavni razlog smene Srđana Blagojevića.
- Prvi minus je bio proletos, kada nas je TSC eliminisao iz Kupa. Došlo je leto, otišlo je mnogo igrača, povukli smo mladost i Srđan je bio naš saveznik. Išlo je dobro, ali nismo se kvalifikovali za grupnu fazu, što je drugi minus. S obzirom da smo ispali iz Evrope i Kupa, a onda nas iz istog takmičenja eliminisao drugoligaš Mačva, dali smo podršku i rekli ‘idemo na prvenstvo, pošto smo tu’. I – izgubimo od Čukaričkog - obrazložio je nekadašnji član madridskog Reala svoju perspektivu i istakao da je brza reakcija bila neophodna.
- Kao neko ko je odgovoran za sportski projekat, morao sam da reagujem. Ne smem da čekam i osluškujem šta će da kažu novinari, navijači, društvene mreže, pa da cinculiram, ajmo još malo. Svako cinculiranje u fudbalu predstavlja produžavanje agonije, naučio sam iz iskustva. Bez obzira na komentare koji mogu da se pojave u fudbalskim krugovima, meni je Srđan Blagojević drag. Dobar je trener, pošten, ima viziju fudbala i od nje ne odstupa. Stvarno je u teškom momentu napravio nešto dobro. Međutim, Partizan ide ka tome da bude još bolji nego što je bio. Verujem da je Srđan odličan trener, ali mi neće valjda niko zameriti, posebno ne on – možda nije trener za klub gde je drugo mesto neuspeh - zaključio je Mijatović.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
OTKUD SADA ON? Crnogorci otkrile ime "novog trenera Partizana"
03. 11. 2025. u 11:56
PARTIZAN HITNO KONTAKTIRAO FSS! Evo ko će biti novi trener tima iz Humske
03. 11. 2025. u 08:20
ŠOK! Partizan smenio trenera!
02. 11. 2025. u 15:24
JOKIĆ REDOVNO DOMINIRA PROTIV SAKRAMENTA: Kingsi postaju omiljeni protivnik najboljem košarkašu današnjice
SRBIN je neverovatno otvorio sezonu, a novo dominanto izdanje najboljeg košarkaša sveta očekujemo na večerašnjem susretu Denvera i Sakramenta koji se sastaju u "Golden 1 centru" pet sati posle ponoći.
11. 11. 2025. u 13:00
SKANDAL U BEOGRADU: Dete pregaženo u stampedu zbog tuče srpskih navijača (VIDEO)
Sraman događaj potresao je srpski fudbal, a najnovije vesti iz njega - prilično su uznemirile sve ljubitelje "najvažnije sporedne stvari na svetu".
10. 11. 2025. u 15:20
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)