GOTOVO JE? Golman napušta Crvenu zvezdu

Filip Milošević

11. 11. 2025. u 09:17

Golman Crvene zvezde, Omri Glazer, u januarskom prelaznom roku mogao bi da napusti crveno-bele.

Foto: Profimedia

Kako piše "Sport 5" Izraelac bi mogao u januaru da se preseli u Makabi iz Tel Aviva.

Podsećaju da je transfer trebalo da se desi poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka, ali da je propao usled previsokih zahteva Zvezde. Veruju da bi u januaru (šest meseci pre isteka Glazerovog ugovora) - Zvezda spustila zahteve, što bi bilo prihvatljivo za tim Žarka Lazetića.

