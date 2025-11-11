GOTOVO JE? Golman napušta Crvenu zvezdu
Golman Crvene zvezde, Omri Glazer, u januarskom prelaznom roku mogao bi da napusti crveno-bele.
Kako piše "Sport 5" Izraelac bi mogao u januaru da se preseli u Makabi iz Tel Aviva.
Podsećaju da je transfer trebalo da se desi poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka, ali da je propao usled previsokih zahteva Zvezde. Veruju da bi u januaru (šest meseci pre isteka Glazerovog ugovora) - Zvezda spustila zahteve, što bi bilo prihvatljivo za tim Žarka Lazetića.
