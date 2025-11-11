Fudbal

"ŽAO MI JE, ON VIŠE NEĆE IGRATI ZA SRBIJU!" Veljko Paunović otkrio koji fudbaler je odlučio da ne bude deo "orlova"

Filip Milošević

11. 11. 2025. u 08:35

Novi selektor reprezentacije Srbije, Veljko Paunović, u opširnom intervju za "TV Arena Sport" otkrio je koji fudbaler je odlučio da više neće igrati za Srbiju.

Foto: FSS

Golman Rome, Mile Svilar je odlučio da neće ni u budućnosti braniti za Srbiju.

- Razgovarao sam sa njim, ali da kažem samo nešto kratko pre toga. Kada sam bio u reprezentaciji, između 2012. i 2025. godine, uz pomoć Saveza, išao sam na seminare, gde su dominatno bili Holanđani. Između ostalog su rekli 'mi smo mala zemlja, ne možemo da izgubimo nijednog igrača". Mislio sam kako mali, ima ih 17, 18 miliona, nisu toliko mali za nas. Ali, za mene je to bilo poučno, jer sam shvatio da mi još više treba da imamo takav pristup i ne smemo da gubimo igrače. Iz tog razloga sam zvao Svilara, zvao sam i druge igrače koji su možda bili pod nekim znakom pitanja. U razgovoru sa njim shvatio sam da je on odlučio da više ne igra za reprezentaciju, da ne otkrivam profesionalne i ljudske razloge za to. Žao mi je što je tako, pokušao sam da imam takav pristup da pokažemo svakom igraču da je važan i da ima mesto u reprezentaciji, ukoliko on to želi - konstatovao je srpski selektor. 

