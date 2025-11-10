Fudbal

HRVATI ČUPAJU KOSU, A SRBINU - SVANULO! Evo šta je hrvatski trener doživeo u Italiji

Новости онлине

10. 11. 2025. u 18:33

Najnovije vesti iz italijanskog fudbala su prilično interesantne.

ХРВАТИ ЧУПАЈУ КОСУ, А СРБИНУ - СВАНУЛО! Ево шта је хрватски тренер доживео у Италији

FOTO: Printskrin

Hrvatski stručnjak Ivan Jurić nije više trener fudbalera Atalante, saopštio je danas klub iz Serije A. 

"Atalanta objavljuje da je Ivan Jurić razrešen dužnosti trenera prvog tima, zajedno sa svojim najbližim saradnicima: Mateom Parom, Migelom Velosom, Paolom Barberom, Stjepanom Ostojićem i Mikeleom Orekiom. Atalanta zahvaljuje Juriću i njegovom stručnom štabu na posvećenosti i želi im sve najbolje u budućnosti", navodi se u klupskoj objavi.

Jurić (50) je smenjen posle dva vezana poraza u Seriji A, a u sedam utakmica u nizu nije ostvario pobedu. 


Atalanta posle 11 odigranih kola ima samo 13 bodova i nalazi se na 13. mestu Serije A. 

Ime novog trenera kluba za koji igra i reprezentativac Srbije Lazar Samardžić biće saopšteno do kraja tekuće nedelje. 

 

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Napadnut fudbalski sudija u Beogradu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije
Ostali sportovi

0 0

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Veljko Popović, srednji bek Partizana, posle tri godine se vratio u rukometnu reprezentaciju Srbije

SNAGA Partizana je u zajedništvu. Timski duh, jedinstvo, drugarstvo motivisali su Veljka Popovića da crno-beli dres nosi već pet godina. Mladi rukometaš se raduje što klub iz godine u godine raste, osvaja trofeja i što uz pomoć saigrača napreduje tako da je zaslužio da mu novi selektor Raul Gonzales pruži novu šansu i u reprezentaciji Srbije. I navikao je da bude strpljiv, da nigde ne žuri, tako da verujem da će se izboriti za svojih pet minuta u najdražem dresu.

10. 11. 2025. u 22:40

Politika
Tenis
Fudbal
PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG

PRIRODA, HARMONIJA I BOGATSTVO UKUSA JEDINOG PRAVOG