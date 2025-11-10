HRVATI ČUPAJU KOSU, A SRBINU - SVANULO! Evo šta je hrvatski trener doživeo u Italiji
Najnovije vesti iz italijanskog fudbala su prilično interesantne.
Hrvatski stručnjak Ivan Jurić nije više trener fudbalera Atalante, saopštio je danas klub iz Serije A.
"Atalanta objavljuje da je Ivan Jurić razrešen dužnosti trenera prvog tima, zajedno sa svojim najbližim saradnicima: Mateom Parom, Migelom Velosom, Paolom Barberom, Stjepanom Ostojićem i Mikeleom Orekiom. Atalanta zahvaljuje Juriću i njegovom stručnom štabu na posvećenosti i želi im sve najbolje u budućnosti", navodi se u klupskoj objavi.
Jurić (50) je smenjen posle dva vezana poraza u Seriji A, a u sedam utakmica u nizu nije ostvario pobedu.
Atalanta posle 11 odigranih kola ima samo 13 bodova i nalazi se na 13. mestu Serije A.
Ime novog trenera kluba za koji igra i reprezentativac Srbije Lazar Samardžić biće saopšteno do kraja tekuće nedelje.
