OTKRIVENO! Evo koga je Srbija kontaktirala pre Veljka Paunovića da preuzme "orlove"

10. 11. 2025. u 08:00

VELjKO Paunović je novi selektor Srbije, a lako je moglo da se desi da to bude stranac!

FOTO: M. Vukadinović

Vest, koju su plasirali inostrani mediji. Reč je o Tijagu Moti, koji je trenutno jedan od najtraženijih trenera bez angažmana i poslednjih meseci se njegovo ime dovodilo u vezu sa brojnim klubovima i reprezentacijama. Footmercato navodi da je čak i Fudbalski savez Srbije kontaktirao nekadašnjeg trenera Juventusa i Bolonje.

Foto: Profimedia

 

Paralelno, uz Srbiju koja je naposletku izabrala Veljka Paunovića i nedavno ga imenovala za naslednika Dragana Stojkovića na klupu Orlova, i Grčka je ispitivala mogućnosti za angažovanje Mote. Nacionalni savez iz zemlje Helena nije potpuno zadovoljan učinkom Ivana Jovanovića, koji je odlično započeo mandat, ali je Grčka eliminisana u kvalifikacionoj Grupi C za odlazak na Svetsko prvenstvo 2026.

Mota je posle senzacionalnog uspeha sa Bolonjom, koju je uveo u Ligu šampiona, dobio priliku da preuzme kormilo Stare dame, gde je pokušao da modernizuje Juventus. Ipak, ubrzo se pokazalo da Mota i Juventus nisu bili dobar spoj.

Loši rezultati u Seriji A, praćeni tenzijom sa tadašnjim sportskim direktorom Kristijanom Đuntolijem, brzo su završili Motinu avanturu među Bjankonerima.

