SKANDAL TRESE SRPSKI FUDBAL! Navijači uleteli u svlačioinicu i napali igrače gostujućeg tima, a onda je nastao totalni haos (VIDEO)

10. 11. 2025. u 06:58

NEMA mira u srpskom fudbalu.

Foto: Printskrin/Jutjub

O novom skandalui bruji cela Srbija!  Naime, utakmica 17. kola Prve lige Srbije u Vranju između Dinamo Juga i OFK Vršca završena je opštom tučom. Sve se, navodno, desilo unutar službenih prostorija, posle završetka meča i poslednjeg zvižduka sudije Nikole Katića. A pomoć lekara u Zdravstvenom centru Vranje zatražilo je više osoba, među kojima i neki iz gostujuće ekspedicije.

Inače, zakuvalo se još u prvom poluvremenu, nakon što je sudija Nikola Katić dosudio penal za goste iz kojeg su došli u vođstvo. Zbog protestvovanja usled takve odluke isključen je šef stručnog štaba Dinamo Juga Nemanja Krtolica, kao i pomoćni trener Stevan Vasiljević. Potrajao je prekid pet minuta.

Nakon utakmice, autobus sa fudbalskom ekspedicijom gostiju, koji su obezbeđivala najmanje četiri vozila policije, među kojima i "marica", dugo je stajao parkiran ispred Hirurškog bloka u Vranju, kod ulaza za Urgentno odeljenje.

Ako nekoga zanima, meč je završen rezultatom 1:1.

