GOLOVI KAO NA EVRO-SCENI: Železničar pobedio Javor u Superligi Srbije (VIDEO)

Fudbaleri Železničara pobedili su danas u Pančevu ekipu Javora iz Ivanjice rezultatom 2:0 (2:0) u utakmici 15. kola Superlige Srbije.

Foto: Printskrin/Arena sport

Golove za Železničar postigli su Nemanja Vidojević u 14. i Nikola Jovanović u 27. minutu.

Vidojević je gol dao posle izvrsnog kornera, a Jovanovićev pogodak bio je sa distance.

Pogledajte i video zapis najzanimljivijih poteza sa ove utakmice:







Fudbaleri Železničara će u narednom, 16. kolu prvenstva Srbije gostovati Partizanu, dok će Javor dočekati Crvenu zvezdu.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“