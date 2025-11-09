Fudbal

GOLOVI KAO NA EVRO-SCENI: Železničar pobedio Javor u Superligi Srbije (VIDEO)

Новости онлине

09. 11. 2025. u 17:22

Fudbaleri Železničara pobedili su danas u Pančevu ekipu Javora iz Ivanjice rezultatom 2:0 (2:0) u utakmici 15. kola Superlige Srbije.

ГОЛОВИ КАО НА ЕВРО-СЦЕНИ: Железничар победио Јавор у Суперлиги Србије (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Arena sport

Golove za Železničar postigli su Nemanja Vidojević u 14. i Nikola Jovanović u 27. minutu.

Vidojević je gol dao posle izvrsnog kornera, a Jovanovićev pogodak bio je sa distance.

Pogledajte i video zapis najzanimljivijih poteza sa ove utakmice:


Klub iz Pančeva se nalazi na petom mestu na tabeli SLS sa 22 boda, dok je Javor na devetoj poziciji sa 17.


Fudbaleri Železničara će u narednom, 16. kolu prvenstva Srbije gostovati Partizanu, dok će Javor dočekati Crvenu zvezdu.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJANO RONALDO IZAZVAO BURU! Bekam? Lepo lice, a telo normalno. Moje je savršeno!

KRISTIJANO RONALDO IZAZVAO BURU! Bekam? Lepo lice, a telo normalno. Moje je savršeno!