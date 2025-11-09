GOLOVI KAO NA EVRO-SCENI: Železničar pobedio Javor u Superligi Srbije (VIDEO)
Fudbaleri Železničara pobedili su danas u Pančevu ekipu Javora iz Ivanjice rezultatom 2:0 (2:0) u utakmici 15. kola Superlige Srbije.
Golove za Železničar postigli su Nemanja Vidojević u 14. i Nikola Jovanović u 27. minutu.
Vidojević je gol dao posle izvrsnog kornera, a Jovanovićev pogodak bio je sa distance.
Pogledajte i video zapis najzanimljivijih poteza sa ove utakmice:
Fudbaleri Železničara će u narednom, 16. kolu prvenstva Srbije gostovati Partizanu, dok će Javor dočekati Crvenu zvezdu.
