CRVENA ZVEZDA PRELOMILA! Otkriveno da li Vladan Milojević ostaje na klupi šampiona Srbije

27. 10. 2025. u 12:37

SAGA oko Vladana Milojević izgloeda dobija epilog!

FOTO: Tanjug/AP

Naime, kako javlja "Mocart Sport", sve je izvesnije da će Vladan Milojević najmanje do decembra biti trener Zvezde uprkos promenljivoj formi u poslednje vreme - i izjavi posle Niša.

Zbog slabe partije u Bragi (2:0), pa možda još bleđe protiv Radničkog iz Niša (0:0), Vladan Milojević preuzeo je odgovornost za to što mu ekipa izgleda pomalo beživotno, ali to ne znači da je digao ruke od vraćanja ekipe na pravi kolosek.

Pred njim je vrlo važan meč sa Vojvodinom (četvrtak, 18.00) u Novom Sadu, posle čega na "Marakanu" dolaze Radnik iz Surdulice (2. novembar) i zatim Lil (6. novembar), pa je jasno da mnogo toga može da se okrene u 270 minuta fudbala. Pa i cela sezona.

Rezultati i dalje nisu toliko loši da bi se zbog njih razmišljalo o otkazu. Milojević je "preživeo" ispadanje iz kvalifikacija za Ligu šampiona, postoji i dalje nada u Ligi Evrope da može dalje, dok je Zvezda u domaćem šampionatu i dalje na prvom mestu.

