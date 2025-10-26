Najnovije vesti vezane za rat u Ukrajini prilično su iznenadile Rusiju.

Naime, kako javlja ruska novinska agencija RIA Novosti, bivši kikboks selektor reprezentacije Dagestana, jedne od republika koje čine Rusku Federaciju, prešao je na ukrajinsku stranu i ratuje u oružanim snagama Ukrajine (VSU).

Ta kratka vest pomenute agecije glasi ovako:

"Bivši selektor reprezentacije Dagestana u kik-boksu optužen je za učešće u borbi na strani ukrajinskih oružanih snaga.

Prema izvoru RIA Novosti iz organa reda, Ahmed Ahmedov je optužen za učešće u aktivnostima terorističke organizacije.

Protiv njega je 2023. godine pokrenut postupak za izdaju", ističe ruska novinska agencija.

Dagestan - ponos ruskog sporta

Dagestan, region poznat po tradiciji borilačkih sportova, dao je brojne međunarodno priznate sportiste, uglavnom u MMA, rvanju, boksu i džudou.

Najpoznatiji je Habib Nurmagomedov, neporaženi UFC šampion u lakoj kategoriji (29-0), koji je u penziju otišao 2020. i od tada postao najveći simbol dagestanske dominacije u MMA.

Zatim je tu Islam Mahačev, aktuelni UFC šampion u lakoj kategoriji (27-1), Habibov učenik i naslednik.

Abdulrašid Sadulaev, poznat kao "Ruski tenk", je višestruki olimpijski i svetski šampion u slobodnom rvanju, koji dominira u teškoj kategoriji.

Sulejman Ibrahimov je bivši VBO svetski šampion u boksu u teškoj kategoriji, a tokom karijere se borio i i protiv Klička.

Zabit Magomedšaripov, penzionisani MMA borac (18-1), poznat je po spektakularnim nokautima u UFC-u.

Umar Nurmagomedov (18-1) i Usman Nurmagomedov (Belator šampion) su mlađi rođaci Habiba, istaknuti MMA majstori. Tagir Hajbulajev je olimpijski šampion u džudou iz Londona 2012. I tako dalje, i tako dalje...

Svi oni odražavaju dagestansku kulturu gde su borbeni sportovi deo tradicije i nacionalnog ponosa, ali gde je i odanost Ruskoj Federaciji prilično visoko na moralnoj lestvici. Zato je odluka Ahmedova zapanjila mnoge.

