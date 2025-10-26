NEVIĐENI SKANDAL: Lautaro Martinez i Antonio Konte u okršaju, odzvanjale psovke! (VIDEO)

UŽASNE scene viđene su u Seriji A na meču Napoli - Inter. Aktuelni šampion savladao je tim iz Milana 3:1 u derbiju kola i tako se vratio na vrh tabele.

Pored atraktivnog fudbala viđene su i scene kojima mesto nije na sportskom terenu, a vinovnici su trener Napolija Antonio Konte i kapiten Intera Lautaro Martinez.

Martinez je vikao na Kontea i pokazivao mu rukama da se smiri, potom mu je rekao da se "upi*kio o straha", a na ovo je trener Napolija burno reagovao rečima: "Idi daj gol, go*no jedno".

Madness in Italy 💀💀💀



🗣️ Lautaro Martinez shouted at Conte:



You're terrified there, yeah, you're peeing yourself from fear!



Conte responded with intense anger, shouting:



“Go and score! Score! Score, you piece of crap!” pic.twitter.com/JTZEcYkWw8 — KinG £ (@xKGx__) October 25, 2025

Nakon toga došlo je do velikog haosa, a čak je i Aleksandar Kolarov ušao u teren kako bi smirio situaciju.

