NEVIĐENI SKANDAL: Lautaro Martinez i Antonio Konte u okršaju, odzvanjale psovke! (VIDEO)
UŽASNE scene viđene su u Seriji A na meču Napoli - Inter. Aktuelni šampion savladao je tim iz Milana 3:1 u derbiju kola i tako se vratio na vrh tabele.
Pored atraktivnog fudbala viđene su i scene kojima mesto nije na sportskom terenu, a vinovnici su trener Napolija Antonio Konte i kapiten Intera Lautaro Martinez.
Martinez je vikao na Kontea i pokazivao mu rukama da se smiri, potom mu je rekao da se "upi*kio o straha", a na ovo je trener Napolija burno reagovao rečima: "Idi daj gol, go*no jedno".
Nakon toga došlo je do velikog haosa, a čak je i Aleksandar Kolarov ušao u teren kako bi smirio situaciju.
