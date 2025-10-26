Fudbal

NEVIĐENI SKANDAL: Lautaro Martinez i Antonio Konte u okršaju, odzvanjale psovke! (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 10. 2025. u 09:40

UŽASNE scene viđene su u Seriji A na meču Napoli - Inter. Aktuelni šampion savladao je tim iz Milana 3:1 u derbiju kola i tako se vratio na vrh tabele.

НЕВИЂЕНИ СКАНДАЛ: Лаутаро Мартинез и Антонио Конте у окршају, одзвањале псовке! (ВИДЕО)

FOTO: Profimedia

Pored atraktivnog fudbala viđene su i scene kojima mesto nije na sportskom terenu, a vinovnici su trener Napolija Antonio Konte i kapiten Intera Lautaro Martinez. 

Martinez je vikao na Kontea i pokazivao mu rukama da se smiri, potom mu je rekao da se "upi*kio o straha", a na ovo je trener Napolija burno reagovao rečima: "Idi daj gol, go*no jedno".

Nakon toga došlo je do velikog haosa, a čak je i Aleksandar Kolarov ušao u teren kako bi smirio situaciju. 

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!

RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!