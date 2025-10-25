Fudbal

OVO JE NEKI DRUGI JUNAJTED: "Crveni đavoli" nastavili da ređaju pobede u Premijer ligi

Časlav Vuković

25. 10. 2025. u 20:43

DELOVALO je nezamislivo do skoro da Mančester junajted može da veže tri pobeda. To se ipak desilo, pošto su "crveni đavoli" savladali Brajton sa 4:2 i nastavili dobar niz rezultata.

ОВО ЈЕ НЕКИ ДРУГИ ЈУНАЈТЕД: Црвени ђаволи наставили да ређају победе у Премијер лиги

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Sve je počelo trijumfom nad Sanderlendom (2:0), nastavilo se slavljem na "Enfildu" protiv Liverpula (2:1), a začinilo se u pomenutom duelu.

Totalno drugačija energija je sad oko posrnulog engleskog velikana. Junajted je sjajno počeo utakmice, a na semaforu je posle 34 minuta stajalo 2:0. Strelci su bili Mateus Kunja i Kazemiro.

Brazilci su tako rivalu poslali jasnu poruku kako će se provesti ove subote ne "teatru snova". Goste je nokautirao Brajan Mbeumo u 61. minutu.

Ipak, sa izabranicima Rubena Amorima ništa nikad nije sigurno. Tako je bilo i na ovoj utakmici. "Galebovi" su preko deteta Mančester junajteda, Danija Velbeka u 79. minutu smanjili prednost rivala.

Dodatnu neizvesnost uneo je Haralmpos Kustulas koji je u drugom minutu nadonakde savladao Senea Lamensa za 3:2.

Brajton je pokušao da izbegne poraz, ali umesto toga domaćin je postigao novi gol. Mladi Ajden Hejven je poslao odlično loptu za Mbeuma, a Kamerunac je zakucao loptu iza leđa Barta Ferburgena.

Junajted je posle ove pobede četvrti na tabeli sa 16 bodova, Brajton je na poziciji 12 sa 12 bodova.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: Tompsonovi koncerti biće ZABRANJENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav
Region

0 0

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: "Tompsonovi koncerti biće ZABRANjENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav"

"KONSULTOVALI smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje."

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal