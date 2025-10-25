OVO JE NEKI DRUGI JUNAJTED: "Crveni đavoli" nastavili da ređaju pobede u Premijer ligi

DELOVALO je nezamislivo do skoro da Mančester junajted može da veže tri pobeda. To se ipak desilo, pošto su "crveni đavoli" savladali Brajton sa 4:2 i nastavili dobar niz rezultata.

FOTO: Tanjug/AP/Dave Thompson

Sve je počelo trijumfom nad Sanderlendom (2:0), nastavilo se slavljem na "Enfildu" protiv Liverpula (2:1), a začinilo se u pomenutom duelu.

Totalno drugačija energija je sad oko posrnulog engleskog velikana. Junajted je sjajno počeo utakmice, a na semaforu je posle 34 minuta stajalo 2:0. Strelci su bili Mateus Kunja i Kazemiro.

Brazilci su tako rivalu poslali jasnu poruku kako će se provesti ove subote ne "teatru snova". Goste je nokautirao Brajan Mbeumo u 61. minutu.

Ipak, sa izabranicima Rubena Amorima ništa nikad nije sigurno. Tako je bilo i na ovoj utakmici. "Galebovi" su preko deteta Mančester junajteda, Danija Velbeka u 79. minutu smanjili prednost rivala.

Dodatnu neizvesnost uneo je Haralmpos Kustulas koji je u drugom minutu nadonakde savladao Senea Lamensa za 3:2.

Brajton je pokušao da izbegne poraz, ali umesto toga domaćin je postigao novi gol. Mladi Ajden Hejven je poslao odlično loptu za Mbeuma, a Kamerunac je zakucao loptu iza leđa Barta Ferburgena.

Junajted je posle ove pobede četvrti na tabeli sa 16 bodova, Brajton je na poziciji 12 sa 12 bodova.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć