OVO JE NEKI DRUGI JUNAJTED: "Crveni đavoli" nastavili da ređaju pobede u Premijer ligi
DELOVALO je nezamislivo do skoro da Mančester junajted može da veže tri pobeda. To se ipak desilo, pošto su "crveni đavoli" savladali Brajton sa 4:2 i nastavili dobar niz rezultata.
Sve je počelo trijumfom nad Sanderlendom (2:0), nastavilo se slavljem na "Enfildu" protiv Liverpula (2:1), a začinilo se u pomenutom duelu.
Totalno drugačija energija je sad oko posrnulog engleskog velikana. Junajted je sjajno počeo utakmice, a na semaforu je posle 34 minuta stajalo 2:0. Strelci su bili Mateus Kunja i Kazemiro.
Brazilci su tako rivalu poslali jasnu poruku kako će se provesti ove subote ne "teatru snova". Goste je nokautirao Brajan Mbeumo u 61. minutu.
Ipak, sa izabranicima Rubena Amorima ništa nikad nije sigurno. Tako je bilo i na ovoj utakmici. "Galebovi" su preko deteta Mančester junajteda, Danija Velbeka u 79. minutu smanjili prednost rivala.
Dodatnu neizvesnost uneo je Haralmpos Kustulas koji je u drugom minutu nadonakde savladao Senea Lamensa za 3:2.
Brajton je pokušao da izbegne poraz, ali umesto toga domaćin je postigao novi gol. Mladi Ajden Hejven je poslao odlično loptu za Mbeuma, a Kamerunac je zakucao loptu iza leđa Barta Ferburgena.
Junajted je posle ove pobede četvrti na tabeli sa 16 bodova, Brajton je na poziciji 12 sa 12 bodova.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZVEZDAŠI, RADUJTE SE: Katai završava karijeru u crveno-belom dresu
25. 10. 2025. u 15:43
ZVEZDA SE OGLASILA! Poznato u kakvom stanju je Marko Arnautović
25. 10. 2025. u 14:54
SKANDAL U LIGI EVROPE: Ovo će uticati i na Crvenu zvezdu
25. 10. 2025. u 13:14
OVO SU ZVEZDAŠI ČEKALI: Džered Batler stigao u Beograd (VIDEO)
25. 10. 2025. u 16:54
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)