I VLADAN MILOJEVIĆ BIO TEMA ZVEZDINE UPRAVE: Poznata sudbina trenera crveno-belih

SRPSKI šampion, Crvena zvezda poražen je od Brage u 3. kolu Lige Evrope, a od poraza više brine nezainteresovanost fudbalera crveno-belih, koji su zbog toga kažnjeni sa po 10.000 evra.

FOTO: Tanjug/AP

Kako prenosi "Sportski žurnal", govorilo se i o Vladanu Milojeviću. Trener crveno-belih dobio je podršku uprave te neće biti promena na klupi.

- Rukovodstvo Crvene zvezde reagovalo posle poraza od Brage, promena na klupi neće biti. Svi igrači kažnjeni su sa po 10.000 evra i to im je saopšteno uoči treninga na pomoćnom terenu "Marakane". Istovremeno, vodeći ljudi crveno-belih pružili su punu podršku šefu stručnog štaba Vladanu Milojeviću, piše na sajtu "Sportskog žurnala".

Što se tiče daljeg statusa Vladana Milojevića, deluje da će legendarni stručnjak sigurno voditi crveno-bele do kraja prvog dela sezone. Verovatno na "Marakani" ne bi ni razmišljali o promeni šefa stručnog štaba, međutim, sve glasnije se priča o tome da bi pedantni stručnjak mogao od decembra na klupu reprezentacije Srbije.

Više informacija trebalo bi da bude poznato u narednih nekoliko dana, a ako ne tad, onda definitivno do kraja kalendarske godine. Milojević je najuspešniji trener Crvene zvezde u eri posle Barija, a ovo mu je drugi mandat na klupi srpskog šampiona.

