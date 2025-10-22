BARSELONA NE ODUSTAJE! La Liga im odbila žalbu, užasne vesti pred "El klasiko"
POTVRDA je stigla iz La Lige. Barselona neće moći da u narednom meču računa na trenera Hansija Flika koji je dobio crveni karton u susretu Barselona - Đirona. Los Kulosi su se odmah žalili, ali...
La Liga je odbila njihov apel da pomiluju nemačkog trenera. Disciplinska komisija odbila i danas potvrdila da Hansi Flik neće biti na raspolaganju svojoj ekipi u nedeljnom "El klasiku".
Katalonski izvori pišu da će Barselona pokušati da uloži još jednu žalbu, jer u klubu i dalje veruju da je Nemac prestrogo isključen, no, malo ko veruje da će doći do promene odluke.
