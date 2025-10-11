"ONI SU TIM SASTAVLJEN OD PICA MAJSTORA, DA LI JE ARNAUTOVIĆ SADA NAJBOLJI?" Legenda austrijskog fudbala o rekordu Marka Arnautovića

Legendra austrijskog fudbala Toni Polster prokomentarisao je nastup Marka Arnautovića na utakmici protiv San Marina i to što ga je fudbaler Crvene zvezde prestigao na večnoj listi najboljih strelaca reprezentacije Austrije.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaler Crvene zvezde je na utakmici koja se igrala u Beču postigao četiri gola u pobedi nad San Marinom od 10:0,, što ga je postavilo ispred Polsera na večnoj listi najboljih strelaca reprezentacije Austrije.

- Oni su tim sastavljen od kuvara ili pica majstora, a ne reprezentacija. Ne bi trebalo da se takmiče na međunarodnoj sceni. U moje vreme nikada nije postojala tako slaba reprezentacija. Da li je Arnautović sada najbolji strelac? Čestitam, želim mu sve najbolje - rekao je Toni Polster za austrijske medije.