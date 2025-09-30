PORTO U PROBLEMU! Najbolji igrač se povredio pred Zvezdu
IGRA Porto nestvarno. Gaze sve pred sobom, a trener Frančesko Farioli zadovoljan je posvećenošću ekipe koja je, uprkos igraču manje, pobedila Aruku 0:4 u 7. kolu portugalskog šampionata.
Fenomenalan start sezone. Savršen. Porto se nalazi u seriji od osam trijumfa na prvih osam utakmica u svim takmičenjima i sve to pre nego što će dočekati Crvenu zvezdu na "Dragau".
Odigrali su odličan meč protiv Aruke iako je Martima Fernandes isključen u 48. minutu, pri rezultatu 0:1, zbog drugog žutog kartona.
- Dešava se. Bila je to greška, a fudbal se sastoji od grešaka. Žali zbog toga, ali nema sada razloga za žaljenje. Pokušao je da ide na loptu i može se desiti ovako nešto", pričao je Farioli o isključenju svog mladog desnog beka.
- Više volim da igram 11 protiv 11, ali reakcija posle isključenja je bila fantastična. Sa i bez lopte, nadoknadili smo. Akcija za drugi gol je bila fantastična. Duh do kraja da se sačuva mreža je bio neverovatan. Ovi momci zaslužuju da slave, ali znaju da čim stignu nazad na stadion, današnja utakmica je gotova i moramo da se pripremimo za sledeću sa istim duhom i željom koju smo imali danas".
Drugi gol je stigao odmah posle Fernandesovog isključenja, a Farioli je u toku te izjave pomenuo i Crvenu zvezdu.
- Bilo je važno dati gol za 0:2, a zatim i 0:3 nakon toga. To je pomoglo u izgradnji samopouzdanja i veoma sam srećan zbog Deniza Gula. Zaslužio je gol. Ušao je tri šuta i ostavio utisak. Morao bih da pomenem i sve ostale jer su svi dobro igrali. Sada imamo dva dana do utakmice sa Crvenom zvezdom, počinjemo odmah pripreme, igrači trče, sutra je trening, da se dobro oporavimo s nogama na zemlji i idemo napred. Nadamo se punom 'Dragau' u Ligi Evrope, trebaće nam u ovoj posebnoj nedelji. To je prvi korak, nastavljamo dalje".
Posebnu brigu stvorio je prvi napadač Samu Omorodion koji je bio među strelcima, ali je između dva poluvremena napustio teren zbog manjih problema.
- Izgledalo je kao tendinopatija, odnosno upala. Trčao je sprinteve na 100 i 60 metara visokog intenziteta, a zaustavljanje tela poput njegovog utiče na tako nešto. Nadam se da će sve biti u redu. Mnogo je trčao da proslavi i gol, sve bi trebalo da bude u redu", rekao je Farioli.
Samu Omorodion je letos umalo promenio klub, ali u njegovom petogodišnjem ugovoru postoji posebna izlazna klauzula od 100.000.000 evra. On bi trebalo da bude glavna pretnja Crvene zvezde u četvrtak.
