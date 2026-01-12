KADA SE NIKOLA JOKIĆ VRAĆA NA TEREN?! Ovo su nojnovije informacije!
Moraće košarkaš Denvera Nikola Jokić još da sačeka kako bi se vratio na teren.
NBA insajder Mark Stejn otkrio je da je početak februara najraniji potencijalni rok za povratak trostrukog MVP-ja.
"Početak februara sve više izgleda kao najskoriji trenutak kada bi Nikola Jokić i Kem Džonson, obojica zbog nedavnih povreda kolena, mogli realno da se vrate u sastav Nagetsa", izvestio je Stejn.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
NIJE ZNALA GDE JE LEVO! Nakon bruke anonimne teniserke svet ostao zapanjen (VIDEO)
07. 01. 2026. u 12:23 >> 12:38
"SEDIŠ NA MOM MESTU": Neočekivani "sukob" nakon meča Zvezda - Valensija
07. 01. 2026. u 12:56
NE ZABORAVLjA ODAKLE POTIČE: Ana Ivanović je ovo uradila za Božić (FOTO)
07. 01. 2026. u 13:21
JUVE NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Pobeda protiv tima iz donjeg doma vodi "staru damu" u vrh tabele!
DRUGI deo sezone Juve će otvoriti pred svojim navijačima na "Alijanc stadionu" gde će ugostiti redovnu mušteriju, ekipu Kremonezea (20.45).
12. 01. 2026. u 07:30
TUŽAN DAN ZA TENIS: Iznenadno se penzionisao velikan, baš pred Australijan open!
Najnovije vesti iz tenisa tiču se kraja jedne zapažene karijere.
12. 01. 2026. u 15:35
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)