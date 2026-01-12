Košarka

KADA SE NIKOLA JOKIĆ VRAĆA NA TEREN?! Ovo su nojnovije informacije!

Новости онлајн

12. 01. 2026. u 14:11

Moraće košarkaš Denvera Nikola Jokić još da sačeka kako bi se vratio na teren.

КАДА СЕ НИКОЛА ЈОКИЋ ВРАЋА НА ТЕРЕН?! Ово су нојновије информације!

Foto: Profimedia

NBA insajder Mark Stejn otkrio je da je početak februara najraniji potencijalni rok za povratak trostrukog MVP-ja.

"Početak februara sve više izgleda kao najskoriji trenutak kada bi Nikola Jokić i Kem Džonson, obojica zbog nedavnih povreda kolena, mogli realno da se vrate u sastav Nagetsa", izvestio je Stejn.

