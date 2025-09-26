Fudbal

NIJE NIKAKO DOBRO! Arne Slot objavio užasne vesti

Марко Паунић
Marko Paunić

26. 09. 2025. u 14:00

Mladi fudbaler Liverpula Đovani Leoni pauziraće oko godinu dana zbog pucanja prednjih ukrštenih ligamenata leve noge, potvrdio je danas trener Liverpula Arne Slot.

НИЈЕ НИКАКО ДОБРО! Арне Слот објавио ужасне вести

FOTO: Profimedia

Osamnaestogodišnji italijanski defanzivac, koji je ovog leta stigao iz Parme, debitovao je u dresu Liverpula u pobedi protiv Sautemptona u Liga kupu, ali je teren napustio u 81. minutu posle nezgodnog doskoka u jednom duelu.

"Nije u dobroj situaciji, jer je pokidao ligamente i pauziraće oko godinu dana. Veoma je teško pronaći pozitivnu stranu u ovakvoj situaciji, ali s obzirom na to da je mlad, ima mnogo godina pred sobom posle oporavka od ovako teške povrede", izjavio je Slot.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Slot je naglasio da Liverpul do januarskog prelaznog roka ostaje sa samo trojicom standardnih štopera, Virdžilom van Dajkom, Ibrahimom Konateom i Džoom Gomezom.

Klub razmatra mogućnost da u Ligi šampiona umesto Leonija uvrsti krilnog fudbalera Federika Kjezu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NAJTROFEJNIJA RUKOMETAŠICA SVETA U ZVEZDI! Zavolela je Srbina i - pala je odluka!
Ostali sportovi

0 0

NAJTROFEJNIJA RUKOMETAŠICA SVETA U ZVEZDI! Zavolela je Srbina i - pala je odluka!

MALO ko je verovao da će najtrofejnija rukometašica svih vremena Katrin Lunde doći u Srbiju i pojačati Crvenu zvezdu. Ali, predsednik crveno-belih Milan Vujko bio je uporan sve dok čuvena Norvežanka nije rekla da i potpisala ugovor. Sjajna golmanka je dogovorila saradanju do kraja godine kako bi pomogla Beograđankama da predbrode dva kola kvalifikacija za grupnu fazu Lige Evrope.

26. 09. 2025. u 16:21

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ OGRANIČENJA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke

KRAJ OGRANIČENjA – Huawei Pura 80 nudi i moćne kamere i sve aplikacije na dohvat ruke