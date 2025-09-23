DA LI JE MOGUĆE?! Pred meč sa Seltikom, Crvena zvezda saznala nešto što joj se uopšte neće svideti!
CRVENA zvezda nadmetanje u Ligi Evrope započinje utakmicom protiv Seltika, a jedna stvar pred ovaj duel je iznenađujuća.
Naime, svetske kladionice smatraju da je škotski velikan favorit na "Marakani".
Kvota na Škote "ide" od 2,31 do 2,45, a na Zvezdu je od 2,75 do 3, što znači da joj se daju manje šanse da na svom terenu pobedi giganta iz Glazgova, nego "keltima" da trijumfuju na stadionu "Rajko Mitić".
Ovo možda čudi s obzirom na to da su timovi približnog kvaliteta, a treba uzeti u obzir domaći teren. Poznato je koliko crveno-beli bolje igraju na stadionu "Rajko Mitić".
Takođe, Seltik nije dominantan kao prethodnih sezona. U prvenstvu ima četiri pobede i jedan remi. Najubedljivi trijumf im je bio protiv Livingstona (3:0). Ipak, najviše se pamti neuspeh protiv Kairata (dva puta po 0:0) u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Seltik igra se u sredu od 21 sat. Ovaj meč možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
