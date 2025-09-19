"ZNAM DA SE OČEKUJE ZVEZDINA POBEDA": Vladan Milojević se oglasio pred večiti derbi

CRVENA zvezda i Partizan odmeriće snage 177. put. Došlo je vreme za prvi ovosezonski večiti derbi, a očekivanja od najveće utakmice srpskog fudbala izneo je trener crveno-belih Vladan Milojević.

FOTO: M. Vukadinović

Trofejni stručnjak je istakao da u ovakvom meču nema favorita. Ipak, njegov kolega Srđan Blagojević tu ulogu je prepustio klubu iz Ljutice Bogdana.

- Ne komentarišem ono što drugi treneri pričaju. Uvek sam mišljenja da u derbijima nema izrazitog favorita. Tako bar na to gledam, da je na utakmicama Zvezde i Partizana to nemoguće reći. Moj kolega Blagojević je pričao da smo favoriti, nisam ni pročitao tu izjavu, pravo da vam kažem - rekao je Milojević na početku konferencije za novinare.

Zvezda je u finišu prelaznog roka ostala bez Veljka Milosavljevića i Šerifa Endijaja, a ekipu je pojačao vezista Tomas Handel.

- Činjenica je da smo tokom reprezentativne pauze radili sa malim brojem igrača. Imamo mnogo momaka koje bi tek trebalo da implementiramo u našu igru. Odmah mogu da vam kažem – imam slatke muke. Radim sa velikim profesionalcima, vrednim momcima, znaju oni da nekada moram da ostavim nekog van protokola zbog pravila o broju stranaca.

Osvrnuo je i na protivnika.

- Igraju dobro od početka sezone. Pokazali su to i u Evropi, neke mečeve su neočekivano izgubili. Lideri su, imaju samo jedan nerešen rezultat, daju mnogo golova. Znam da se očekuje Zvezdina pobeda. To dovoljno govori o veličini kluba.

Nema dilemu kad su u pitanju bonusi.

- Ja sam bio taj koji je podigao ruku za to pravilo. Do skora smo imali malog Velju Milosavljević koji je popunjavao, uslovno rečeno, to mesto. Danas mali Velja igra Premijer ligu. Nemamo tu probleme. Imamo igrače koje će tek upoznati šira javnost, dovoljno dobre da donesu benefit klubu. Videćete.

U timu neće biti povređenog Radeta Krunića, ali i pomenutog Endijaja koji je otišao u Samsun, a postao je ekspert za večite derbije.

- Ispada da je samo meni svake godine sve lakše i lakše... Govorio sam vam već da smo mi sebi najveća nepoznanica, da imamo igrače koji su od skora sa nama...

Za kraj se osvrnuo na Aleksandra Kataija koji je od početka sezone u Superligi Srbije postigao čak 11 golova.

- On može da bude faktor ako bude igrao. Videćemo... Malo se šalim. Mogu samo da kažem da Sale odlično radi, da sam prezadovoljan načinom na koji trenira. Ostaje mi samo da se molim Bogu za Saletovo zdravlje - zaključio je Milojević.

Podsetimo, utakmica Partizan - Crvena zvezda igra se u nedelju od 19 časova u Humskoj.

